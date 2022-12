Perché fa così rumore il silenzio di Tim Cook su Apple e le proteste in Cina

“Signor Cook lei sostiene il diritto alla contestazione da parte della popolazione cinese?”



Silenzio.



“Signor Cook ha qualcosa da dire sugli operai che sono stati picchiati e detenuti per aver protestato contro le restrizioni dovute al Covid?”



Silenzio.



“Signor Cook lei si pente di aver limitato l'accesso AirDrop che i manifestanti hanno utilizzato per eludere la sorveglianza del governo cinese?”



Ancora silenzio.



Le domande sono di una giornalista di Fox News, Hillary Vaughn. Il silenzio, invece, viene da Tim Cook, amministratore delegato di Apple, al termine di un incontro avvenuto a Washington con alcuni esponenti del Partito Repubblicano.



Può accadere che un top manager, un politico o una celebrità si avvalga del silenzio quando viene avvicinato, con insistenza, da un/una reporter. Ma in questo caso le mancate risposte di Cook hanno suscitato non poche polemiche negli Stati Uniti.



Il motivo riguarda Apple e la Cina, uno dei Paesi più importanti - non solo in termini di vendite - per l’azienda di Cupertino. A Zhengzhou, capoluogo della provincia dello Henan, si trova la più grande fabbrica al mondo di iPhone. Una fabbrica che produce circa l'80% dei melafonini venduti nel mondo. E in cui, da settimane, si registrano rivolte degli operai.

Cina, i lavoratori scappano dalla più grande fabbrica iPhone del mondo per evitare il lockdown

Apple, in un certo senso, dipende dalla Cina. Ma anche i cinese, in questo momento, dipendono da Apple.



Se il mondo guarda con grande stupore alle proteste che scuotono la Cina, scaturite da una durissima politica zero Covid da parte del governo, si deve ai numerosi video dei manifestanti che riescono a superare una delle più efficaci censure di Internet al mondo.



Il dissenso, in Cina, rimbalza da una parte all’altra del Paese anche grazie agli iPhone e alla loro tecnologia AirDrop che permette alle persone di passare un file da un dispositivo a un altro anche in assenza di una connessione internet.



Si tratta di un grande vantaggio poiché i video delle contestazioni si propagano senza subire il rigido controllo che avviene, per esempio, sui social network cinesi, dove questo genere di contenuti viene rapidamente rimosso.



La tecnologia AirDrop, per fare un esempio, ha fatto la differenza a Hong Kong nel 2019, quando il movimento pro democrazia ha contestato la brutalità della polizia e richiesto maggiori diritti civili.



In Cina, Apple è tra i primi tre produttori di smartphone per numero di dispositivi venduti. I suoi iPhone hanno dunque un ruolo cruciale nella contestazione a Xi Jinping e al governo cinese.



Per questo ha suscitato più di una critica l’aggiornamento (iOS 16.1.1) che Apple ha rilasciato unicamente in Cina lo scorso 9 novembre, e che tra le altre cose ha modificato alcune impostazioni di AirDrop relative alla condivisione dei file. Il nuovo aggiornamento, in sintesi, rende più complicata la ricezione di video, foto e audio che provengono da “chiunque”.



Apple sostiene che questo aggiornamento, essenziale per la sicurezza dei dispositivi, sarà rilasciato globalmente nel 2023.



La precedenza è stata accordata alla Cina pochi giorni dopo la rielezione di Xi Jinping alla guida del Partito Comunista cinese.



Non è la prima volta che un aggiornamento Apple genera polemiche per il modo in cui interessa la Cina. Nel 2021, per esempio, l'azienda di Cupertino decise che una nuova funzione relativa alla privacy degli utenti - la possibilità di navigare su internet praticamente senza lasciare traccia - non sarebbe stata disponibile perché in contrasto con le leggi in vigore nel Paese asiatico.