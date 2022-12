Il 2022 di YouTube in Italia: Mahmood e Blanco superano tutti. E gli Shorts si confermano una mossa furba

Dai Brividi di Mahmood (e Blanco) alla clip di Jack Nobile sul rompicapo più facile al mondo, passando per la performance di Federico Martelli sul palco di Italia's got Talent: anche nel nostro Paese, il 2022 di YouTube è stato caratterizzato da video musicali, di cronaca ma soprattutto divertenti e spensierati. E pure dagli Shorts (cos’è?), che per la prima volta sono stati presi in considerazione per compilare le tradizionali classifiche annuali della piattaforma.

Fra i video musicali, il podio di quest’anno nel nostro Paese ha visto appunto primeggiare la canzone vincitrice all’ultimo Festival di Sanremo, che in 9 mesi ha raccolto oltre 70 milioni di visualizzazioni, seguita da La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei (63 milioni di views, ma in metà del tempo) e da Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola (52 milioni); menzione d’onore per Ciao Ciao della Rappresentante di Lista (quarta con 46 milioni di visualizzazioni), uno dei tormentoni dell’ultima estate.

Guida minima agli influencer virtuali, prima che conquistino il mondo di Emanuele Capone, Francesco Marino 31 Agosto 2022 Social networkdi Emanuele Capone, Francesco Marino

Fra i video non musicali, prima posizione appunto per Martelli a Italia's got Talent (quasi 5 milioni di views in 9 mesi), seguito da un video di Fanpage dedicato a un momento particolarmente commovente della guerra in Ucraina (quasi 3 milioni di visualizzazioni) e dall’episodio 77 di Muschio Selvaggio, con Bonucci e Chiellini (2,6 milioni di views in 10 mesi); menzione d’onore per uno dei pochi youtuber celebri presenti in classifica, Favij, con una clip intitolata Incontro la mia ex ragazza dopo 8 anni, che ha fatto 2,5 milioni di contatti in 5 mesi.

Infine, fra gli Shorts, che sono un po’ la risposta a TikTok e che lo scorso luglio hanno compiuto un anno, ha trionfato lo youtuber Jack Nobile con la clip in cui in 45 secondi risolve Il rompicapo più facile del mondo (questo il titolo, quasi 8 milioni di views in 9 mesi), seguito dagli immancabili Me contro Te con il video Quando volevi portare i giocattoli a scuola!, che ha totalizzato 7,5 milioni di visualizzazioni, e dal video dedicato al Bambino di 8 anni fenomeno delle arti marziali, fermo intorno a quota 7 milioni; menzione d’onore per Ruben, lo chef romano che cucina sul balcone, i cui Pomodori col riso hanno fatto quasi 6,5 milioni di views in appena 4 mesi.

@capoema