Black Friday, il prezzo più basso non è sempre un buon affare

Siamo di nuovo in quel periodo dell’anno: tutti lo chiamano Black Friday, ma sarebbe più corretto parlare di Black Week. Gli sconti che precedono il cosiddetto venerdì nero (la giornata di shopping prenatalizio che negli Stati Uniti segue il giorno del ringraziamento) durano almeno una settimana, se non di più, e sono letteralmente ovunque.

Offerte veramente imperdibili?

Ma siamo proprio sicuri che le offerte di questi giorni siano imperdibili come suggeriscono il marketing e la pubblicità? La risposta già la conoscete, ed è no: se è vero che durante la Black Week si può incappare in alcune, rare, occasioni, non è detto che il prezzo proposto per il prodotto che ci interessa sia il più basso dell’anno. Il primo consiglio attiene alla sfera della psicologia dei consumi: non acquistate niente che non vi serva davvero solo perché il prezzo è basso. Se avete intenzione di comprare un nuovo computer, un materasso, un televisore o un asciugacapelli, acquistatelo solo se il prezzo che vi viene proposto è quello giusto per il vostro budget e in relazione alle vostre necessità.

Se invece finirete per non comprarlo, non rammaricatevi: è molto probabile che fra qualche tempo, in un periodo di magra, magari dopo Natale, lo stesso oggetto finisca di nuovo in promozione. Insomma: non farsi abbindolare al Black Friday è prima di tutto un esercizio di autocontrollo.

Le newsletter e la ricerca su Google

All’atto pratico, ci sono poi una serie di opportunità che è bene sempre verificare prima di acquistare senza ulteriori ricerche. Controllate innanzitutto se il negozio online da cui volete acquistare ha una newsletter: nella maggior parte dei casi c’è un bonus per l’iscrizione che potrebbe aggiungere un ulteriore sconto. Magari non è cumulabile con le offerte del Black Friday, ma potrebbe essere in realtà attivabile su prodotti non inclusi nelle iniziative commerciali di questa settimana, o addirittura offrire uno sconto simile, ma senza il limite temporale dell’acquisto nei giorni del Venerdì Nero.

L’altra cosa da fare, soprattutto se state acquistando un servizio online (hosting di un sito, un dominio, un abbonamento a un software fortemente scontati) è bene cercare lo stesso prodotto su Google. Potreste rimanere stupiti di quali e quanti sconti si trovano in questo modo, indipendentemente dal Black Friday o addirittura cumulativi con i prezzi già scontati di questa settimana.

L’universo Amazon

Se le offerte a cui siete interessati sono su Amazon, le opportunità di verificare la qualità di un’offerta sono ancora di più. Fra gli sconti del Black Friday offerti dal più grande e-commerce del mondo si possono trovare molte buone occasioni, ma è bene comunque fare attenzione: i ribassi pubblicizzati sul sito spesso non sono davvero irripetibili e vengono soprattutto calcolati non sul prezzo medio del prodotto fino a questo momento, ma sul prezzo di listino deciso dal venditore.

CamelCamelCamel

Per scoprire davvero qual è il prezzo medio di un prodotto su Amazon (e quindi qual è lo sconto reale di cui stiamo approfittando) esistono diversi strumenti utili. Il più famoso ha un nome particolare: CamelCamelCamel. È un vero e proprio archivio dei prezzi di tutti (o quasi) i prodotti Amazon che permette di accedere a uno storico del listino di uno specifico oggetto. Per avviare una ricerca basta copiare l’indirizzo della pagina Amazon che stiamo visualizzando, incollarlo nel campo di ricerca in alto e premere invio: il sistema ci mostrerà immediatamente un grafico con l’andamento dei prezzi.

Prendiamo ad esempio una macchina per il caffè in offerta nel momento in cui scriviamo. CamelCamelCamel ci suggerisce che il prezzo di 279,99€ è effettivamente buono ed è uno dei più bassi mai registrati. Tuttavia ci sono stati rari casi, in passato, in cui il prodotto è arrivato a costare ancora meno (269,10€). Il sito permette inoltre di inserire una email e indicare un prezzo obiettivo nei campi subito sopra il grafico, nella pagina dei risultati: in questo modo sarà possibile ricevere un messaggio ogni volta che il prodotto dovesse toccare il prezzo indicato da noi. I prezzi di CamelCamelCamel non sono sempre aggiornatissimi (quindi fate attenzione ad eventuali discrepanze), ma il sistema rimane molto utile per controllare le eventuali offerte delle settimane e dei mesi precedenti.

Keepa

Un altro strumento altrettanto valido è Keepa, che oltre allo storico dei prezzi offre anche grafici molto utili sull’andamento del prodotto in classifica e permette un’analisi più granulare delle offerte passate. Keepa prevede anche la possibilità di controllare le offerte su eBay per lo stesso prodotto e semplifica la ricerca presso i rivenditori dell’usato. Il funzionamento è lo stesso: si apre la pagina, si copincolla l’indirizzo del prodotto su Amazon e si preme invio per visualizzare lo storico delle offerte.

Nel caso in esame della macchina per il caffè del nostro esempio ci si accorge per dire che ci sono stati movimenti strani prima dell’attivazione dell’offerta. Il prezzo era di 299,99€ fino a giovedì 18 novembre nel primo pomeriggio. Il prezzo è poi schizzato a 319€ per poche ore, per poi scendere durante la notte del 19 novembre (con l’attivazione delle offerte Black Friday) prima a 299€ e poi, un’ora dopo, a 279€.

Lo scalino a 299€ consente di riportare lo sconto entro il limite del 10% (perché Amazon segnala il prezzo precedente). Tuttavia chi avesse osservato il prezzo il giorno prima, già consapevole che le offerte erano state annunciate per il 19 novembre, non avrebbe visto 299€, bensì 319€.

Verificare i prezzi su altri e-commerce

L’ultima cosa da fare prima di premere il pulsante d’acquisto di un’offerta è verificare i prezzi del prodotto presso altri rivenditori online. Per farlo si possono utilizzare siti come Trovaprezzi, uno dei più famosi in Italia, oppure Idealo (che offre pure da qualche tempo un tool di verifica dello storico dei prezzi). Per prodotti non di nicchia è solitamente difficile trovare prezzi inferiori a quello offerto da Amazon, che può contare su una scala di vendita molto più ampia, ma una veloce ricerca permette di verificarlo ed essere sicuri che l’offerta del Black Friday sul gigante dell'e-commerce sia effettivamente la migliore.