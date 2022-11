Milo Manara: "Non farò causa a Musk ma pongo il problema dei diritti d'autore"

Musk ha invaso il suo mondo, a questo punto lei invada il suo: se lei - come ha detto in un post - gli facesse davvero causa chiedendogli 44 miliardi di dollari di risarcimento, ricomprando Twitter, come lo vorrebbe questo social? Milo Manara non si sottrae al gioco. Ride. E il giorno dopo il “furto” di Musk di un suo disegno per realizzare un tweet polemico su Trump, ci racconta la sua visione.

“Io - spiega - sono un troglodita dei social, li frequento poco, non ho nemmeno Twitter. Mi muovo male in quel mondo lì, ma la mia posizione nel post su Facebook, pur essendo ironica, voleva porre un problema serio.

Ossia?

“Da una parte ero tentato di lasciar perdere, ma non mi sembrava molto giusto per rispetto alla mia professione e a tutti quelli che la fanno. Ho trovato questa formula fra il serio e il faceto per denunciare l’uso di disegni altrui senza permesso. Non dico pagare i diritti – anche se sarebbe giusto – ma almeno chiedere il permesso. Poi in questo caso c’è una commistione fra politica e tanti soldi. Un giro dal quale io sto volentieri alla larga. Vorrei essere lasciato in pace”.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

Farà causa?

“Stiamo parlando con degli avvocati. Musk ha trovato questa immagine su internet. Ma non le ho pubblicate io: alla fine i miei disegni sembra ci vadano da soli in rete... Lui in ogni caso ha ripreso una post di un altro. Una storia complicata. Non sarà facile fare causa davvero”.

Lei ha scritto su un post di risposta a Musk "Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso”. Ma dopo un giorno forse ha cambiato idea? Lei era già famoso, ma ora… Quel tweet dopo neanche 24 ore ha già un milione di like e avrà fatto miliardi di visualizzazioni.

“Come dicevo ero tentato di dire 'faccio finta di niente', è tutta pubblicità. Ma poi ci ho ripensato. E mi sono detto non è giusto, qui dietro c’è l’uso selvaggio piratesco delle immagini in rete. Certo, non potevo immaginare la mia reazione potesse scatenare questo inferno. Ma, d’altra parte se in questa polemica è coinvolto l’uomo più ricco del mondo e un ex presidente degli Stati Uniti è logico che tutto diventi virale”.

Cos’altro le ha dato fastidio?

“Mah, la prima reazione è stata di stupore. Uno non immagina che Musk vada a spulciare su internet i miei disegni. Poi mi ha dato fastidio di essere coinvolto in una polemica (il ritorno di Trump su Twitter, ndr) fra due persone lontane dal mio modo di essere. Dal mio concetto della vita, del lavoro. E poi questa prepotenza, questa arroganza. Fra l’altro è la seconda volta che Musk usa un mio disegno per un post su Twitter. L’altra volta ha usato una mia illustrazione per una polemica sui bitcoin”.

Quindi è ufficiale, Elon Musk legge Milo Manara.

“Ah ah non credo, sono illustrazioni di novelle erotiche scritte in rima da Jean de La Fontaine che noi conosciamo soprattutto per le favole sugli animali. Sono libri che non sono stati pubblicati in USA. Almeno credo…”. La tavola originale di Milo Manara storipiata da Elon Musk

Appunto… Come era nato originariamente quel disegno? Qual era il senso?

“Era l’illustrazione di un testo in rima che parlava di un frate che con la scusa della confessione circuisce belle ragazze. Che sono consenzienti. Le invita alla meditazione, alla confessione, ma la devono fare in modo particolare, un po’ boccaccesco. Tutto raccontato con linguaggio aulico, seicentesco. Se estrapoli quel disegno dal contesto non si capisce più niente”.

Originariamente il disegno non era volgare, ora lo è indiscutibilmente. Questo vuole dire?

“Si, non solo: è chiaro che Musk viola le stesse regole di Twitter sulla pornografia. È anche questo che mi ha dato fastidio. Mi spiego. Se tu riprendi il disegno per come è stato realizzato è una cosa. Ma se tu lo estrapoli e fai vedere una bella ragazza con il sedere di fuori e uno in controluce che non sai bene chi sia, la decontestualizzi, la rovini, la fai diventare pornografia. Per questo escludo che Musk sia un mio lettore. Un mio lettore non avrebbe mai fatto una cosa del genere”.

Ora su cosa sta lavorando?

“In questi giorni sto finendo le tavole per Il nome della rosa a fumetti, dovrebbe uscire contemporaneamente al salone del libro di Torino e a quello in Parigi in primavera. Un lavorone molto impegnativo. Ma mi è stato proposto dai figli di Eco, era un’offerta molto difficile da rifiutare”.

Ci spiega questo confine fra arte e pornografia, fra un disegno bello e uno volgare?

“E’ sempre stato un confine labile. Non è mai stato netto. Il bello è rimanere sul filo. Ma la rete e i social hanno confuso tutto. Con una semplice immagine non è facile tracciare questo confine. Serve una storia.

L’erotismo è l’elaborazione culturale del sesso. Mentre invece la pornografia è esposizione del sesso, ormai - anzi - esposizione di performance atletiche. Che raramente, nonostante l’impegno di attori – e, direi, di attrici soprattutto… – non riescono a far scoccare la scintilla dell’erotismo. Non seguo molto la pornografia – anche se non ci trovo nulla di male – ma ormai si sta orientando verso il ‘famolo strano’, verso cose estreme. Per l’erotismo è un’altra faccenda. Trattandosi di un’elaborazione culturale è invece un mondo ricchissimo, pieno di sfumature. Ed è un mondo che avrà sempre un suo interesse e che si evolve con l’evolversi della società, con i concetti di pudore che variano nel tempo”.

Traduciamo tutto e mandiamo a Musk, magari imparerà qualcosa.

“Va bene - conclude Manara ridendo – così facciamo anche giustizia per il povero Lafontaine”.