Il gemello virtuale del corpo umano per il futuro della sanità

Il digitale sta supportando cambiamenti nell’industria. Ciò che ha presentato Dassault Systèmes a Parigi il 10 novembre è la prova che il futuro va prima di tutto immaginato: un gemello virtuale del corpo umano per spingere l’innovazione nel campo della diagnosi, della cura e della prevenzione delle malattie. Per capire di cosa si tratta occorre fare un passo a ritroso nel tempo.

I gemelli virtuali

I gemelli digitali o digital twin, sono repliche virtuali di una qualsiasi risorsa fisica, quindi oggetti, processi, luoghi e persone. Hanno un’applicazione trasversale e, dopo essere stati utilizzati per lungo tempo in ambito industriale, ora entrano nei laboratori delle aziende di ricerca e sviluppo farmaceutico e nella sanità nel senso ampio del termine.

Nel 1989 è stato creato un gemello virtuale del Boeing 777, una replica digitale delle parti del velivolo che ha reso possibile l’analisi dei dati in tempo reale e l’esecuzione di test per valutare su scala 1 a 1 risultati, limiti e soluzioni. Tutto ciò ha contribuito al progresso dell’industria aerospaziale.

Sistemi analoghi sono stati usati in seguito in altre industrie, non da ultimo quelle dell’automotive e della progettazione di impianti. Ora Dassault Systèmes guarda oltre, contribuendo a ridisegnare l’industria della sanità coprendo la sperimentazione, la farmacologia e spingendosi agli interventi chirurgici.

Il gemello virtuale e la sanità

Se si potesse racchiudere il concetto in un’unica frase, suonerebbe così: “Mai più prima sul paziente”. Ovvero, prima di sperimentare sulla persona o intervenire sul suo corpo, è possibile svolgere una serie di simulazioni. I gemelli virtuali – realizzati attraverso la piattaforma 3DExperience - permettono di provare, esaminare, modellare e curare senza intervenire in prima istanza fisicamente sull’uomo, aprendo così nuove possibilità per le bioscienze, la ricerca, la medicina e la chirurgia.

Un modello virtuale a disposizione della ricerca, dell’industria medicale, dei medici e non da ultimo dei pazienti che possono vedere e comprendere ciò che difficilmente sarebbe simulabile o spiegabile con le parole. Un ricercatore può visualizzare quale impatto può avere un farmaco sui tessuti del corpo umano, un paziente può vedere come avverrà l’intervento a cui si dovrà sottoporre e i medici posso provare un intervento chirurgico o testare gli esiti di una procedura diagnostica. Sono soltanto esempi delle potenzialità della virtualizzazione dell’essere umano e dei suoi organi, vene, vasi sanguigni e nervi inclusi.

Sanofi, con le tecnologie fornite da Dassault Systèmes, ha accorciato i tempi necessari alla realizzazione del vaccino anti-Covid, permettendo tra le altre cose di simulare la diffusione di particelle di fluidi e di aria, valutando così i rischi di propagazione e di contagio in diversi ambienti tra i quali uffici, scuole, teatri e anche in un ospedale come quello di Wuhan.

Dassault Systèmes ha traslato nella sanità l’esperienza ottenuta nel comparto industriale, portando i protocolli di sicurezza, la precisione, gli strumenti di raccolta e di analisi di dati e i potenziali della collaborazione dagli oggetti prodotti alla vita dell’uomo. Così è possibile avere un gemello digitale di un uomo, una rappresentazione tridimensionale di ogni parte interna ed esterna del suo corpo creata con sensori che, inoltre, consentono il monitoraggio dei percorsi terapeutici anche post-operatori. Un connubio tra Intelligenza artificiale, raccolta dei dati, laddove vengono generati ed esperienza collaborativa di medici e ricercatori.

I progetti attuali sono diversi e riguardano sia il corpo umano sia la ricerca farmacologica che la creazione di dispositivi medici per le diagnosi e per le cure a distanza. Tra questi VORTHex, la prima sala di radioterapia al mondo simulata in 3D.

L’industria del futuro

Nel 2020 Gartner, nell’elencare i pilastri che avrebbero sorretto il cambiamento dell’industria nel corso dei 10 anni a seguire, ha citato gli stessi sui quali Dassault Systèmes sta lavorando: modellizzazione, simulazione, informazioni intelligenti e collaborazione.

Il futuro per Dassault Systèmes

Azienda con quartier generale a Vélizy-Villacoublay, centro di poco più di 20mila abitanti situato nella regione dell'Île-de-France. Dassault Systèmes è stata fondata nel 1981, oggi l’azienda dà lavoro a oltre 20mila persone e ha un fatturato di 4,9 miliardi di euro con oltre 300mila clienti dislocati in 130 paesi. Per il futuro si concentrerà sul consolidamento della sua leadership nelle bioscienze e nella sanità, estendendo i propri piani strategici alle infrastrutture, alle città e alle industrie manifatturiere.

Bernard Charlès, vicepresidente e Ceo di Dassault Systèmes, intrattenendosi brevemente con la stampa ha messo l’accento sulla sostenibilità dell’innovazione che viene resa possibile dalle simulazioni le quali non prevedono impiego di materiali, permettono di ottimizzare le infrastrutture e non generano scorie o rifiuti.