26 startup per 26 programmi di accelerazione. Ecco i vincitori della prima fase del Premio 2031

26 programmi di accelerazione vinti da 26 startup su 450 partecipanti. La dodicesima edizione del Premio 2031 ha concluso la prima selezione del Company Idea Prize che verrà consegnato a metà dicembre a Milano in un evento in collaborazione con Italian Tech, partner del Premio.

I 26 incubatori, acceleratori, parchi scientifici partner di 2031 hanno selezionato le startup vincitrici dei percorsi offerti, per un valore complessivo di quasi un milione di euro. Le startup andranno a concorrere per il grant da 50 mila euro messo in palio dalla volontà di Margherita Marzotto con il Company Idea Prize, la cui giuria è presieduta da Salvatore Majorana.

“In Italia esiste una grande rete di incubatori, acceleratori e parchi scientifici – spiega Cristiano Seganfreddo, presidente di 2031 – Sono avamposti fondamentali di futuro, sparsi ovunque, da Nord a Sud, che permettono di sviluppare e accelerare le idee e le progettualità dei giovani imprenditori. Un sistema neuronale fondamentale per l’innovazione e l’impresa italiana, specialmente nelle province. Un sistema che va valorizzato e sostenuto perché rappresentano i pochi luoghi di contatto vero per una nuova imprenditorialità emergente. Questa fase del premio è molto eccitante perché ci permette di conoscere ben 26 startup in ambiti che vanno dalle scienze della vita al lifestyle, dalla moda all’automotive fino alla finanza. Una incredibile vitalità creativa e imprenditoriale”.

La risposta delle startup è stata "eccezionale" e nel corso degli anni la qualità progettuale, come è stato sottolineato da più parti durante l'evento tenuto la scorsa settimana a Milano, "è cresciuta molto". Tommaso Boralevi, presidente di Federeted Innovation e di MIND, che ha ospitato l’evento per il secondo anno consecutivo, ha sottolineato come “MIND rappresenti un vero e proprio ecosistema aperto dove far incrociare gli innovatori in molti ambiti e far loro trovare una casa attiva per lo sviluppo dei progetti e delle loro imprese vista l’alta presenza di grandi aziende e multinazionali in molti settori che porterà alla nascita di una città da 70 mila persone”.

Le 26 startup vincitrici del premio