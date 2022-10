Siwego, la 'Blablacar delle merci' che taglia traffico ed emissioni

Questo articolo fa parte delle speciale Tech4Climate, Le startup per l'ambiente a cura di Italian Tech, oggi 6 ottobre in edicola con La Stampa (edizioni Piemonte, Val d'Aosta e Liguria), Sentinella del Canavese, La Provincia Pavese, Gazzetta di Mantova, Corriere delle Alpi, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, Il Piccolo e Il Messaggero Veneto, e domani 7 ottobre con Il Secolo XIX.

Siwego è una piattaforma che mette in contatto chi deve spedire un pacco con chi può trasportarlo, permette ai privati e alle aziende di trasporto di effettuare consegne di merci per conto di terzi, condividendo veicolo e l'itinerario, e promette di tagliare i costi della logistica e di ridurre i livelli di traffico e inquinamento. Siwego, la startup che ha sviluppato la piattaforma, è stata fondata a dicembre 2016 da Marcello Favalli. "Siamo la Blablacar delle merci - ha sintetizzato Favalli -. Calcoliamo il percorso del pacco e del driver" e se c'è corrispondenza "inviamo una notifica a entrambe le parti, che si incontrano sulla chat di Siwego" per definire i dettagli. L'obiettivo della startup? "Riempire lo spazio vuoto dei mezzi di trasporto in movimento e in tempo reale". A oggi la società dichiara 5mila download complessivi e una media di 5 match sulla piattaforma al giorno.

Percorsi di accelerazione e soprattutto bandi, questa la scelta che ha fatto finora la società per crescere. A marzo Siwego ha aperto un round da 500 mila euro. "Finora abbiamo raccolto 200 mila euro. Siamo in trattativa per altri 250 mila. È un round importantissimo". La società è stata prima accelerata nel 2017 dal Progetto Manifattura di Rovereto (dove è basata), incubatore di Trentino Sviluppo che "si ispira ad un modello di sviluppo orientato alla ideazione e produzione di una nuova generazione di beni e servizi fondati sul valore della sostenibilità" si legge sul sito.

A fine 2019 Siwego è stata tra le startup di LuissEnlabs (percorso Urban Tech). La scorsa settimana la società si è infine aggiudicata un bando europeo del Circular cities program accelerator di Climate-Kic: 50 mila euro per un progetto pilota che coinvolge alcune municipalità del continente. Nel suo percorso la startup si è prima rivolta in prevalenza ai professionisti del trasporto "dell'ultimo miglio" e a studenti universitari, per poi intercettare l'interesse di società di trasporto e logistica.

Quarantadue anni, bresciano, Favalli ha lavorato come sales manager prima in Nestlé e poi in Campingaz, dove si è trovato a gestire problemi legati alla logistica. "Capitava che un cliente importante chiamasse con un'urgenza e io, pur di accontentarlo, prendessi la macchina e gli portassi dei prodotti di persona. Durante una di queste urgenze, ero in autostrada tra Brescia e Bergamo, vedendo le altre auto che correvano sullo stesso mio tragitto, pensai: che comodità se potessi dare il pacco a uno di loro che comunque deve andare a Bergamo...