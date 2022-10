E il problema CO2 diventa una risorsa

Questo articolo fa parte delle speciale Tech4Climate, Le startup per l'ambiente a cura di Italian Tech, oggi 6 ottobre in edicola con La Stampa (edizioni Piemonte, Val d'Aosta e Liguria), Sentinella del Canavese, La Provincia Pavese, Gazzetta di Mantova, Corriere delle Alpi, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, Il Piccolo e Il Messaggero Veneto, e domani 7 ottobre con Il Secolo XIX.

Ha inventato un sistema per immagazzinare energia da sole e vento basato sulla CO?. Trasformando un problema in un'opportunità. E ha già creato il primo impianto di stoccaggio a Ottana, in Sardegna. Claudio Spadacini, 51 anni, imprenditore seriale, da 25 anni lavora nel settore. "L'energia è vita. È alla base dello sviluppo. L'accesso all'energia è ciò che determina il benessere". Ha presto capito che le energie rinnovabili, per dare un contributo significativo al mondo ed essere usate quando servono, hanno bisogno di storage. Intuito che c'era un anello mancante, si è dedicato al problema. "Ho studiato e analizzato tutte le tecnologie esistenti e poi mi sono chiesto: c'è un modo migliore per conservare l'energia?".

Nel 2020, Spadacini inventa la CO? Battery, una nuova rivoluzionaria tecnologia. E fonda la startup Enegy Dome che oggi è già una scaleup. Ha raccolto 25 milioni di euro da Barclay, 360Capital, Cdp Venture Capital Sgr- Fondo Nazionale innovazione, Novum Capital. Ha 25 dipendenti. "È una tecnologia semplice e innovativa, che supera le criticità delle altre e sfrutta la CO?. Che accanto alla proprietà negativa di causare l'effetto serra, ha anche proprietà termodinamiche. È un fluido che ti permette di lavorare a temperatura ambiente in uno spazio piccolo: è ideale per stoccare l'energia a lunga durata. Si tratta di una soluzione pronta all'uso, competitiva, efficiente e facilmente reperibile".

Ingegnere meccanico, Spadacini è alla sua quarta impresa sempre nel settore dell'energia. Grande esperto in materia, si è occupato in passato di impianti di biogas, ha sviluppato turbine per la produzione di energia da geotermico, ha creato un impianto idroelettico. E dopo aver capito il processo termodinamico che sfrutta la capacità della CO? di espandersi e stoccare energia, lo ha brevettato. "Ora la prossima sfida è costruire un'azienda di successo. Puntiamo a creare impianti che consentano 8-10 ore di stoccaggio in tutto il mondo. I nostri clienti sono le aziende che offrono pubblici servizi, come Eni, Edison, A2A...".

L'impianto, che dura 30 anni, è simile a una cupola (da qui il nome Dome), ossia un pallone aerostatico fatto con lo stesso materiale dei campi da tennis.

"L'idea c'è, la tecnologia è semplice, abbiamo un grande team di ingegneri e innovatori. Le difficoltà più grandi? Sono quelle di lavorare in un settore conservativo e proporre nuove soluzioni. Ma qualcosa sta cambiando e ci sono le possibilità per farlo".

Energy Dome è considerata una clean tech tra le più promettenti. "Lavorare in questo mondo che ha un impatto sociale fortissimo è la mia passione da sempre. E dare un contributo creativo al settore è la mia forza motrice".

Ai founder, Spadacini dice: "Se volete innovare, imparate tanto e non date mai nulla per scontato. Partite sempre dallo studio della base esistente del settore e poi trovate una nuova via. Sognando in grande. Con l'ambizione di dire sempre: io potrei farlo dieci volte meglio".