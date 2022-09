TikTok Now, una nuova funzione (e una nuova app) per provare a inseguire BeReal

Da inseguito a inseguitore: indiscusso re dei social network per un biennio, copiato da tutti ma capace di tenere più o meno tutti a distanza, adesso è TikTok che prova a copiare l’idea di un concorrente. Non è la prima volta (a marzo ci fu il caso dei video lunghi 10 minuti), ma è decisamente la prima volta che succede con questo impegno e con questa concretezza.

Nelle prossime settimane, sia in Italia sia in altri Paesi del mondo, saranno disponibili sia una nuova funzionalità sia una nuova app, chiamate TikTok Now, che permetteranno agli iscritti di condividere foto e video catturati contemporaneamente con la fotocamera frontale e con quella posteriore. Secondo quanto spiegato, funzionerà così: “Ogni giorno gli utenti riceveranno una notifica che chiederà loro di girare un video di 10 secondi, o scattare una foto, da condividere in modo facile e veloce con la community”. Persa quell’occasione, sarà necessario attendere il giorno dopo.

Ricorda qualcosa? C’è poco da girarci intorno, perché questo è esattamente il fulcro dell’esperienza di BeReal, che (come su Italian Tech abbiamo già scritto più volte) è l’app preferita fra giovani e giovanissimi, soprattutto nella fascia 15-25 anni. Che è il pubblico d’elezione di TikTok, che dunque fa bene a cercare di non farselo portare via.

Perché BeReal ha successo e perché TikTok insegue

Come dice il nome (che in italiano potrebbe essere Sii Sincero), BeReal invita a essere veri e spontanei, puntando su contenuti brevi, veloci e fatti sul momento, senza eccessiva preparazione: non ci sono filtri, il tempo a disposizione è poco, non si può guardare se non si condivide qualcosa da fare guardare, si può fare un solo post al giorno e in generale l’approccio è friendly e spiritoso. Insomma: è un po’ tutto quello che TikTok rischia di non essere più, ora che è diventata tanto mainstream e tantissimo utilizzata. Ha senso che il social di ByteDance tenti di correre ai ripari prima che sia tardi.

Dall’azienda hanno spiegato che chi userà TikTok Now potrà decidere chi può vedere i contenuti e interagire con essi, potrà eventualmente bloccare altri utenti e scegliere quali commenti lasciare visibili sotto ai vari contenuti.

Non solo: se una persona con meno di 16 anni crea un account per la nuova app TikTok Now, il profilo sarà automaticamente privato, esattamente come accade su TikTok; i minori di 18 anni non potranno condividere i loro contenuti sulla pagina Esplora; per gli utenti di 13-15 anni le opzioni di commento saranno limitate a Solo Amici, così da per proteggerli da interazioni indesiderate. Invece, i maggiorenni avranno a disposizione impostazioni di condivisione aggiuntive e i loro contenuti potranno eventualmente essere visti da tutta la community.