Se anche Amazon prova a trasformarsi in TikTok

Prima Instagram, poi Facebook, poi di nuovo Instagram, poi Google e adesso anche Amazon: da oltre un anno a questa parte, tutti i più grandi player di Internet sembrano avere come unico scopo quello di diventare come TikTok.

Succede nel mondo dei social network, con Instagram e Facebook che hanno dato sempre più spazio ai video (secondo Zuckerberg, oggi i reel “rappresentano più del 20% del tempo passato dalle persone su Instagram) e riscritto in parte i loro algoritmi per imitare l’app di ByteDance. Succede nel mondo dei video, con YouTube che ha creato Shorts proprio per intercettare quella crescente fetta di pubblico che preferisce contenuti brevi e in verticale. E adesso succede pure nel mondo dell’ecommerce.

Amazon punta su video e foto dei prodotti

Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal e riprese anche dall’Associated Press, che ha citato Watchful Technologies, una compagnia israeliana che usa l’IA per analizzare le app, Amazon starebbe testando una nuova funzionalità che mostrerà agli utenti i prodotti attraverso un feed di foto e video da scorrere esattamente come si fa su TikTok.

La sezione si chiama Inspire, si raggiunge dalla pagina iniziale dell’app di Amazon e raggruppa principalmente contenuti realizzati dai clienti per parlare dei prodotti in vendita; gli stessi clienti possono mettere mi piace, salvare e condividere i post e (cosa più importante) acquistare gli articoli direttamente dal feed. Sempre secondo le indiscrezioni, un piccolo numero di dipendenti di Amazon starebbe attualmente prendendo parte alla sperimentazione.

Non è ancora certo quando questa sezione sarà aperta e disponibile per tutti, o anche se mai lo sarà: “Testiamo costantemente nuove funzionalità per rendere la vita dei clienti un po' più facile”, ha detto Alyssa Bronikowski, una portavoce di Amazon, all’Associated Press.

Quel che è invece certo è che nell’app di Amazon è già disponibile, anche per gli utenti italiani (ma solo quelli che hanno iPhone), la sezione Virtual Try On: ci si collega passando dal reparto Fashion e, attraverso la fotocamera frontale dello smartphone e la realtà aumentata, si possono virtualmente provare oltre 1500 modelli di occhiali da sole di marchi come Tommy Hilfiger, Polaroid, Carrera, Hugo Boss e Kate Spade.

Anche Walmart si butta nell’influencer marketing

Tornando ai social network e al loro collegamento con l’ecommerce, c’è un’altra azienda molto grande che non vuole esserne tagliata fuori: è Walmart, che ormai ha quasi 12mila negozi in 26 Paesi del mondo e sembra pronta a entrare nel business del cosiddetto influencer marketing.

Il colosso americano ha depositato i marchi Walmart Creator e WalmartCreator Collective e sarebbe pronta a mettere in piedi una piattaforma online che sfrutti gli influencer per promuovere i prodotti in vendita: al momento, la compagnia già usa un ristretto numero di creator per pubblicizzare alcuni suoi prodotti (soprattutto alimentari e abbigliamento), ma l’intenzione qui sarebbe di fare le cose su scala più grande. Così come sta diventando sempre più grande il giro d’affari dell’influencer marketing, con gli investimenti complessivi che già quest’anno potrebbero sfiorare i 16,5 miliardi di dollari.