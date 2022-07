Christie's vende all'asta il primo Nft di un'opera d'arte fisica. L'autore è un italiano

Christie's, la più grande casa d'asta al mondo, ha battuto all'asta il suo primo certificato digitale di un'opera d'arte fisica. Si tratta del dipinto di un artista italiano, Skygolpe e l'opera si chiama PX4882E. Il certificato digitale, e con esso l’opera d’arte fisica, è stato aggiudicato a un collezionista per 69.300 dollari.

Chi è Skygolpe e perché lavora con gli Nft

Skygolpe è uno dei principali artisti del panorama Non fungible token (Nft o collezionabili digitali, sono dei certificati che garantiscono l'originalità di un contenuto digitale). Le sue opere sono state esposte in gallerie, musei ed eventi digitali in tutto il mondo. I suoi ritratti senza volto, si legge nella nota che accompagna l'asta di Christie's "caratterizzano la sua ricerca artistica, pensata per superare i confini comunemente esistenti fra Nft, arte digitale e arte fisica".

E ancora: "Il risultato finale delle sue opere sorpassa quindi le comuni tecniche pittoriche per trovare continue forme visive ibride e sperimentali a livello di materiali e forme". Le opere di Skygolpe sono state presentate all'Art Basel di Miami, al Museum of Contemporary Digital Art, al MOCO Museum di Amsterdam, al Museo della Permanente, di Milano e al Decentral Pavilion di Venezia.



Un Nft, ma anche un dipinto fisico

“Quella di oggi è una tappa molto importante per il mio percorso artistico incentrato sull’unione dei due mondi: fisico e digitale", ha commentato Skygolpe. "Si tratta della prima vendita a Christie’s del certificato di autenticità sotto forma di un Nft, di un dipinto fisico PX4882E. L’acquirente del certificato NFT riceverà anche l'effettivo dipinto fisico come conseguenza del suo acquisto. Un metodo nuovo nel mondo delle aste d’arte che ritengo possa aprire la strada a un cambiamento radicale nella mentalità e nei comportamenti dei futuri artisti e collezionisti e che può essere esportato in molti altri settori. Ringrazio perciò il curatore di Trespassing III, Ronnie K. Pirovino e Christie’s per avermi dato questa opportunità”. Ha aggiunto.

Nel 2021 il mercato degli Nft è esploso, con aste record da svariati milioni di dollari per aggiudicarsi prodotti di società e artisti digitali. Nel 2022 una contrazione del valore di queste opere ha colpito il mercato, che ha ridotto i volumi e le vendite del 50%. Gli Nft, come tutto ciò che è legato al mondo delle criptovalute, sono oggetto di forti oscillazioni del loro valore e gli investimenti in questo settore sono considerati speculativi e ad alto rischio.