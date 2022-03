Suisse Secrets, ovvero perché alle banche non piace la blockchain

La cronaca recente ha dato spazio all’inchiesta Suisse Secrets che ha fatto emerge irregolarità commesse da Credit Suisse, secondo istituto bancario elvetico, al centro di presunte relazioni d’affari internazionali con individui poco raccomandabili, tra i quali dittatori e uomini dediti a mercimoni di varia natura. Giovanni Muciaccia spiega le criptovalute 25 Febbraio 2022 Monete virtuali

La domanda è una soltanto: “Usando una blockchain tutto ciò sarebbe possibile”? Risponde l’avvocato Fulvio Sarzana, professore di ‘Diritto della blockchain e della Cybersecurity’ presso la Libera Università Mediterranea di Bari e membro del gruppo di esperti sulla blockchain formato dal ministero dello Sviluppo economico (Mise): “Nel caso Credit Suisse c’era una divisione riservata e quindi tutte le transazioni avvenivano in maniera coperta, non pubblica. E questa è una caratteristica del sistema bancario tradizionale nel quale il segreto bancario permette la piena titolarità di ciò che accade. Quindi dobbiamo fidarci del fatto che le banche implementino un sistema che consenta il superamento del segreto bancario”.

Per capire meglio occorre definire il segreto bancario svizzero, ufficialmente terminato nel 2017. Prima di tale data il segreto era già relativo: per le banche correva infatti l'obbligo di collaborare con le magistrature qualora vi fossero inchieste a danno dei titolari di relazioni bancarie. In seguito, e quindi a partire dal 2018, le banche elvetiche hanno cominciato lo scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali estere.

La blockchain

"La blockchain – continua Sarzana – tendenzialmente eviterebbe situazioni di questo tipo, prima di tutto perché un passaggio di denaro reale fa si che tutti gli intermediari debbano registrare la transazione con l'adeguata verifica della clientela. Questo significa che, contrariamente a quello che si pensa, le transazioni che avvengono sono registrate affinché gli operatori individuino, secondo la disciplina delle norme antiriciclaggio, tutti i clienti. Quindi i sistemi bancari che gestissero transazioni in blockchain dovrebbero comunque registrare quello che accade".

Altra caratteristica della blockchain è l’immutabilità: quando una transazione viene registrata non c’è modo né di cambiarla né di cancellarla, per farlo occorrerebbe intervenire su ognuno delle migliaia di nodi della catena in cui c’è traccia della medesima transazione. “Ogni transazione rimane impressa e tutto è visibile a tutti. Per potere individuare un soggetto occorre conoscerne l’indirizzo pubblico e la chiave privata ma, una volta avute queste informazioni, non ci si può nascondere”. Le autorità di sorveglianza e quelle giuridiche possono chiedere a un istituto di credito di fornire queste informazioni, così come sono in grado di richiedere maggiori ragguagli relativi a transazioni o a correntisti nel sistema bancario tradizionale.

La tecnologia c’è, la volontà latita

Nel 2020 le camere elvetiche hanno approvato una legge per la regolamentazione della blockchain, già parzialmente entrata in vigore e, a partire dal mese di febbraio del 2021, è possibile emettere titoli azionari su blockchain.

Per cultura almeno, la Svizzera è culla sia della blockchain sia delle criptovalute, tant’è che il Canton Zugo si fregia del titolo di “Cripto Valley” e, stando al report 2021 del Venture Capital CV VC, ci sono 14 unicorni, ossia aziende con valore oltre il miliardo di dollari. La tecnologia è disponibile, le norme ci sono, allora perché le banche (non soltanto quelle svizzere, s’intende) non si affidano alla blockchain? “Gli istituti di credito non vogliono perdere il controllo sulle attività da loro svolte, il sistema bancario è incompatibile con una blockchain pubblica. La blockchain stimolerebbe la trasparenza e verrà difficilmente adottata” spiega Sarzana.

La blockchain tra le banche italiane

L’Associazione bancaria italiana (Abi) promuove il progetto “Spunta Banca Dlt” per la rendicontazione su blockchain, al quale hanno aderito circa 100 banche. Non è una blockchain propriamente detta, è un sistema centralizzato che eredita le filosofie crittografiche della blockchain che garantiscono un alto livello di sicurezza e, mediante il quale, gli istituti di credito possono individuare e correggere eventuali disallineamenti nelle transazioni interbancarie.

Il decreto del 13 gennaio 2022, relativo alle modalità e le tempistiche entro le quali i gestori di portafogli digitali sono obbligati a cooperare con il ministero dell’Economia e delle finanze e le forze dell’ordine è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022. Anche l’Italia si sta muovendo: “C’è una disciplina amministrativa che individua con precisione gli obblighi per gli intermediari”, conclude l’avvocato Sarzana. Un passo in avanti verso l’assunzione di una nuova mentalità, ma è soltanto uno dei gradini di una lunga scala.