WhatsApp punta al mercato americano, che nel 2022 è ancora il regno degli sms

Il postino bussa alla porta, consegna alcune lettere: sono tutte aperte, e lui ammette candidamente di averle lette. Il corriere di Amazon suona il campanello, ha un pacco, è aperto: lui ha guardato cosa c’è dentro e sa cosa c’è dentro. Entrambi hanno violato la privacy del destinatario, si sono fatti gli affari suoi e sono due degli esempi scelti per gli spot creati per convincere gli americani a usare WhatsApp.

La campagna, mandata in onda per la prima volta negli Usa in questo weekend (anche su YouTube, video più sotto), punta tutto sulla riservatezza e sulla crittografia end-to-end (cos’è?), ricordando quanto sia superiore al livello di sicurezza offerto dagli sms, che è praticamente nullo. Perché il confronto con gli sms? Perché negli Stati Uniti, secondo una ricerca pubblicata nel 2019 da Ctia (è questa) si mandano ancora 5,5 miliardi di sms al giorno. Oltre 5 miliardi di messaggini al giorno in quello che forse è il Paese più evoluto e moderno di tutti, dove hanno sede le più grandi e importanti imprese tecnologiche, culla della Silicon Valley e delle sue centinaia di startup con idee innovative e rivoluzionarie. Le persone si scrivono oltre 5 miliardi di volte ogni giorno usando un metodo che il resto del mondo ha praticamente abbandonato.

youtube: uno degli spot di WhatsApp destinati agli americani

Gli Usa e la resistenza degli sms

Proprio così: per quanto possa sembrare incredibile, l’app di messaggistica più diffusa (circa 2 miliardi di utilizzatori nel mondo) è molto poco usata in America. Perché succede? Perché gli americani preferiscono gli sms? Succede soprattutto per due motivi.

Il primo è la pigrizia: su tutti gli smartphone Android è preinstallata un’app Messaggi che fa proprio questo, manda messaggi come sms. Usare un’altra app, come WhatsApp, Telegram o anche Signal, vuol dire dover creare un account sul Play Store, cercare quell’app, scaricarla, installarla, imparare a usarla. Troppo complicato, rispetto a usare quella che sul telefono già c’è. E così molti (moltissimi, a giudicare dai numeri) decidono di farsi bastare Messaggi. E mandare sms. È la stessa pigrizia che ci fa lasciare le impostazioni di default per luminosità, contrasto e colore quando compriamo una tv nuova; la stessa che ci impedisce di conoscere le funzioni nascoste della nostra nuova auto, perché non abbiamo vogliamo di dedicare tempo a impararle; la stessa che ci fa usare il microonde solo per riscaldare il cibo, perché va bene così e poco importa se potrebbe fare mille altre cose.

La seconda ragione è in qualche modo collegata a questa, anche se ha a che fare con gli iPhone e iMessage: negli Usa, gli smartphone Apple sono molto, molto più diffusi che da noi. Ma molto davvero, soprattutto fra i giovanissimi: quasi il 75% delle persone fra 18 e 24 anni ne ha uno. Due giovani su 3, negli Stati Uniti, hanno un iPhone e per mandare messaggi non usano Messaggi ma usano iMessage, perché quella è l’app installata di default sul loro telefono (è il discorso della pigrizia, di nuovo): se la persona cui si scrive ha un altro iPhone, il testo viene inviato via Internet; se ha un Android, gli viene mandato un sms. E questo contribuisce ad aumentare il traffico di messaggini di cui si diceva prima. E anche a generare una sorta di “invidia dell’iPhone” di cui di recente ha parlato anche il Wall Street Journal (ne avevamo scritto qui), con gli utenti Android che si sentono discriminati e gli utenti Apple che fanno un po’ gli snob.

Perché WhatsApp ci prova adesso?

Ecco, WhatsApp cerca d’infilarsi proprio qui: convincere le persone a usare la sua app, da un lato aumenterebbe la sicurezza e la riservatezza delle loro conversazioni e dall’altro aiuterebbe a contrastare il complesso bolla verde-bolla blu (dai colori delle conversazioni sms-iMessage viste sugli iPhone).

Farcela non sarà facile (c’è sempre il discorso della pigrizia, da non sottovalutare), ma se c’è un momento giusto per provarci, è proprio questo: la compagnia appartiene a Facebook, un brand che negli Usa è addirittura meno amato che nel resto del mondo. E il recente cambio di nome in Meta, che viene sottolineato anche la prima volta che si apre l’app, potrebbe aiutare a confondere un po’ le acque e a fare dimenticare un passato che non tutti vogliono ricordare.

L’azienda ci crede talmente tanto che sarebbe addirittura pronta a sviluppare un’app specifica per gli iPad: “Ce la chiedono da anni e ci piacerebbe davvero farla”, ha detto Will Cathcart, responsabile di WhatsApp all’interno di Meta, a The Verge. Chissà se la faranno davvero, o se anche per loro vincerà ancora la pigrizia.