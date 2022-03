Spazio, Amazon cerca nuove startup per il suo programma di accelerazione

(questo testo è stato aggiornato il 11 marzo alle 14.20)

L'argomento startup è sempre più di attualità in Italia ed è un tema cui su Italian Tech teniamo molto: abbiamo creato il nostro Startup Database per raccoglierle e catalogarle e abbiamo deciso di aprire questa pagina per tenere insieme tutte le news che le riguardano.

Non potevamo fare altrimenti, visto come sta crescendo il mercato: 723 milioni di euro di investimenti in startup nel 2019, poco meno di 700 milioni nel 2020, più di 1,3 miliardi nel 2021 sono numeri che confermano i trend di crescita del mondo dell’innovazione in Italia. Quello che vogliamo offrirvi qui è uno sguardo sul presente, un rullo delle notizie più interessanti nell'ecosistema delle startup italiane: giorno dopo giorno, mese dopo mese, continueremo ad arricchirlo con le ultime novità, che metteremo di volta in volta in cima alle altre, così da offrire un quadro sempre aggiornato della situazione.

AWS Space Accelerator - 11/03/2022. Aperta la call per il secondo batch di accelerazione di AWS Space Accelerator, programma di Amazon Web Services dedicato alle startup attive nel settore dello spazio. Per applicare c’è tempo fino al 15 aprile. QUI i dettagli.

Peekaboo - 11/03/2022. Al via il 4 aprile la nuova edizione del Crowdfunding Program di Peekaboo, incubatore certificato di startup e partner della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma. QUI per applicare.

The Techshop - 10/03/2022. È operativo Techshop Primo, fondo di The Techshop SGR specializzato in investimenti seed in startup attive nel settore enterprise. Il primo closing ha superato i 32 milioni di euro. Tra gli investitori CDP Venture Capital SGR (attraverso i fondi FoF VenturItaly e Italia Venture II – Fondo Imprese Sud). QUI i dettagli dell’operazione.

Epicode - 09/03/2022. Epicode, startup romanda di EdTech attiva nella formazione, ha chiuso un round da 10 milioni di euro e si fonde con Strive School (società fondata tra Usa e Berlino e incubata da Y Combinator). Qui tutti i dettagli dell’operazione.

1000Farmacie - 08/03/2022. 1000Farmacie, startup che ha sviluppato una piattaforma che riunisce centinaia di farmacie italiane, ha stretto un accordo con Bayer.

Bridge Insurance Services - 07/03/2022. Bridge Insurance Services, startup che ha lanciato viteSicure, portale per perfezionare la vendita di polizze vita completamente online tramite una piattaforma di API, ha chiuso un round di investimento seed da 1 milione e 175 mila euro con Reale Group, RGAx e Digital Magics.

Kama.Sport - 07/03/2022. Kama.Sport, startup che utilizza l’Intelligenza Artificiale e i Big Data per lo sport, ha chiuso un round da 1 milione di euro.

Coderblock - 07/03/2022. Coderblock, startup che ha sviluppato una piattaforma per esperienze virtuali immersive all'interno di metaversi 3D per uffici, eventi, formazione e shopping, ha raccolto 820 mila euro sul portale di equity crowdfunding Mamacrowd.

Chef in Camicia - 04/03/2022. Chef in Camicia, startup attiva nel settore della divulgazione sui social network di contenuti legati alla cucina italiana, è entrata in OneDay Group che ne ha acquisito il 30% delle quote.

Deloitte - 03/03/2022. Deloitte lancia il GreenHydrogenTech Accelerator per supportare lo sviluppo di soluzioni innovative lungo la value chain dell’idrogeno. La call per startup, scale-up e progetti di ricerca è aperta fino al 5 maggio 2022.

Condeo - 03/03/2022. Edison entra in Condeo, startup che ha sviluppato una piattaforma per semplificare la comunicazione e il coordinamento della vita condominiale.

Test1 Solution - 03/03/2022. Test1 Solution, PMI innovativa che sviluppa soluzioni per il risanamento ambientale, ha chiuso un round di 500mila euro con a|impact. QUI i dettagli dell’operazione.

HWG - 02/03/2022. Investcorp Technology, tra i maggiori investitori in ambito tecnologico in Europa, ha finalizzato l’acquisizione (per un importo non dichiarato) di HWG, società di cybersecurity fondata nel 2008 a Verona da Enrico Orlandi, Claudia Rangogni, Andrea Boni e Andrea Pomari. QUI i dettagli dell’operazione.

Ami Poké - 1/03/2022. Ami Poké ha chiuso la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd raccogliendo 1,3 milioni di euro.

Mediobanca - 1/03/2022. Mediobanca Private Banking ha lanciato Mediobanca Venture Capital Fund, un comparto di Russell Investments Alternative Investment ICAV, che investe in startup del settore tecnologico con una prevalente presenza negli Stati Uniti.

Le Bridge - 28/02/2022. La Camera di Commercio francese organizza il 17 marzo a Milano Le Bridge, giornata di incontri B2B in Speed Dating dedicata a grandi aziende e startup per creare matching e favorire collaborazioni e business.

Cdp Venture Capital - 24/02/2022. Cdp Venture Capital Sgr, attraverso il suo Fondo Technology Transfer, ha completato l’investimento di 20 milioni di euro nel fondo Cysero EuVeca, gestito da AVM Gestioni SGR, Gestore EuVECA Società benefit, e promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo.

Vitesy - 24/02/2022. Vitesy , startup che sviluppa dispositivi IoT green per monitorare e purificare l'aria, ha chiuso un round di investimento con Fondo Rilancio Startup , gestito da CDP Venture Capital.

Scalapay - 23/02/2022. Scalapay , startup che offre un servizio di buy now pay later, cioè di rateizzazione dei pagamenti, ha chiuso un round di investimento Serie B da 497 milioni di di dollari (qui tutti i dettagli) guidato da Tencent e Willoughby Capital con la partecipazione di Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos e Fasanara Capital.

Wallife - 23/02/2022. Wallife , startup attiva nel settore dell'insurtech, ha chiuso un round di finanziamento di 4,8 milioni di dollari. La compagnia è stata fondata nel 2020 da Fabio Sbianchi .

Enry’s Island - 23/02/2022. L’incubatore e acceleratore Enry’s Island fondato da Luigi Valerio Rinaldi ha chiuso un round di 500mila euro guidato da Key Capital.

Gellify - 23/02/2022. Gellify, piattaforma che connette le startup B2B con le aziende tradizionali per innovare i loro processi, ha acquisito Antreem società specializzata in soluzioni di digital transformation per medie e grandi imprese.

Ecomill - 23/02/2022. Ecomill, piattaforma di equity crowdfunding che si propone di favorire l’incontro tra domanda e offerta nel settore della transizione energetica, ha chiuso un’operazione di aumento di capitale di 200 mila euro con Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore.

Celery - 23/02/2022. Celery, azienda che ha brevettato un processo innovativo di fermentazione di matrici vegetali in grado di generare una bevanda simile allo yogurt, ha chiuso un round da 2,5 milioni di euro sottoscritto da Siryo, venture capital basato a Bari.

Venture Capital - 22/02/2022. Nel 2021 le operazioni di venture capital sul mercato italiano sono state 317, in crescita del 35% rispetto al 2020 con un ammontare investito di 1,9 miliardi di euro. È quanto emerge dal rapporto di ricerca 2021 del Venture Capital Monitor.

Snam - 22/02/2022. Snam ha premiato le prime startup entrate a far parte di Hyaccelerator, programma di accelerazione per startup focalizzato sull’idrogeno. La menzione “Special Prize Tech of the Future” è andata alla startup italiana Particular Materials.

Jointly - 22/02/2022. Jointly, startup attiva nel welfare privato, ha chiuso un nuovo round di 5 milioni di euro, guidato da Azimut Digitech Fund, fondo di Azimut Libera Impresa SGR, con il supporto di Gellify. QUI i dettagli dell’operazione.

Novameat - 18/02/2022. Novameat ha chiuso un round da 6,4 milioni di dollari. L’aumento di capitale è stata guidato da Praesidium. Hanno partecipato Unovis Asset Management, Rubio Impact Ventures, Volta Circle, Ataraxia e VU Venture Partners.

Intesa Sanpaolo - 18/02/2022. Intesa Sanpaolo ha lanciato Up Stars, programma di accelerazione per startup. QUI per applicare. Intesa Sanpaolo ha anche stretto un accordo con l’acceleratore Entopan Innovation per sostenere startup e PMI della Calabria.

Innovatec - 18/02/2022. Innovatec, società attiva nel cleantech, ha costituito Innovatec Venture, veicolo di Corporate Venture Capital, per investire in startup che si occupano di recupero di materia ed energia dai rifiuti.

Giffoni Innovation Hub - 17/02/2022. Giffoni Innovation Hub ha chiuso un round da 2 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto CDP Venture Capital SGR (tramite il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud), Opes Lcef Trust e Sefea Impact SGR. QUI i dettagli dell’operazione.

Terra Next - 16/02/2022. CDP Venture Capital e Intesa investono 5 milioni in Terra Next, nuovo acceleratore di startup attive nel settore della bioeconomia. Fino al 30 marzo è possibile candidare la propria startup per partecipare alla selezione per il primo batch di accelerazione. QUI per applicare.

Azimut - 16/02/2021. Azimut, operatore indipendente nel settore del risparmio gestito, entra, tramite la sua controllata Azimut Enterprises, nel capitale di LIFTT, holding di Venture Capital presieduta da Stefano Buono.

P101 - 15/02/2021. P101 SGR, attraverso il suo secondo veicolo Programma 102 e ITALIA 500, ha guidato un round di investimento da 20 milioni di euro in Mundimoto, startup spagnola di compravendita di moto online.

Startup Bakery - 15/02/2022. Startup Bakery ha chiuso un round da 2 milioni di euro. Il capitale raccolto andrà a finanziare le attività pre-seed e seed delle prime 3 startup dello studio, attive nei mercati Pet Tech, Proptech e Silver Tech. Qui la scheda nel database di Italian Tech.

NTT Data - 14/02/2022. NTT Data Italia, parte della multinazionale giapponese di Consulenza e dei Servizi IT, ha aperto le iscrizioni dell’Open Innovation Contest 2022, concorso per startup. Ci si può iscrivere QUI fino al 25 marzo 2022.

Iubenda - 14/02/2022. Iubenda, azienda che fornisce privacy policy chiavi in mano a chi apre un sito web, unisce le forze con Team.Blue, una delle società leader in Europa per fornitura di servizi web.

Magic Spectrum - 11/02/2022. Magic Spectrum, il programma di accelerazione creato da Digital Magics a fine 2021 e dedicato alle startup che sviluppano prodotti o servizi per il mercato 5G e la Internet of Things, è entrato a far parte della Rete nazionale Acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti.

Planet Farms - 10/02/2022. Planet Farms, startup di vertical farming, in chiusura dell’esercizio 2021, ha portato a termine un aumento di capitale per complessivi 30 milioni di euro. È il più grande “Series A investment round” del 2021 nei settori food e agritech.

PunchLab - 10/02/2022. Punchlab, startup che ha sviluppato un'app per l'home fitness, ha chiuso un aumento di capitale da 840mila euro con Primo Ventures, AZ ELTIF – ALIcrowd, LVenture Group e Sport Horizon Holding.

Specto Photonics - 10/02/2022. Specto Photonics, startup attiva nello sviluppo di spettrometri ottici di nuova generazione, ha chiuso un round di 750mila euro, guidato da Progress Tech Transfer e LIFTT.

Zwap - 10/02/2022. Zwap, startup che vuole aiutare i professionisti a mettersi in contatto tra loro, ha chiuso un round pre-seed da 200mila euro con business angel italiani.

Quomi - 09/02/2022. Quomi, la startup dei meal kit per pasti a domicilio, ha chiuso un round di investimento di 400mila euro con Fondo Rilancio Startup (CDP Venture Capital), Digital Magics e altri business angel.

Zero - 09/02/2022. Al via la seconda call per startup di Zero, acceleratore di startup Cleantech di Cdp, LVenture ed Eni, che selezionerà fino a 11 nuove startup green. Ci si può iscrivere qui fino all'1 aprile.

Cassa Depositi e Prestiti - 09/02/2022. Accordo tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per investire 150 milioni di euro nel Muzinich Diversified Loans Fund II, che punta a raccogliere un miliardo di euro per sostenere oltre 100 PMI e Mid Cap europee, destinando all’Italia risorse per almeno 200 milioni.

Serenis - 09/02/2021. Serenis, startup che ha sviluppato una piattaforma per la ricerca dello psicoterapeuta più adatto, ha chiuso il suo primo aumento di capitale da 1,1 milioni di euro. Tra gli investitori Exor Seeds.

1000Farmacie - 08/02/2022. 1000Farmacie ha chiuso un round di investimento da 15 milioni di dollari, guidato da P101 e da HBM Healthcare Investments. Al round hanno partecipato LIFTT, Il Club degli Investitori ed Healthware Ventures. I dettagli QUI.

GenomeUp - 08/07/2022. GenomeUp, startup biotech, ha chiuso un round da 1,1 milioni guidato da Lumen Ventures, con a|impact, GCM Group, Padda Health e Finalca.

Lokky - 08/02/2022. Lokky, startup insurtech, ha stretto un accordo con la banca HYPE. La collaborazione darà la possibilità ai clienti di HYPE di sottoscrivere coperture assicurative adatte alla propria attività.

Profit farm - 07/02/2022. ??Nuova operazione di Profit Farm, piattaforma di lending crowdfunding dedicata ai crediti esigibili e non ancora riscossi. Grand Canyon 1, relativa a un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione, del valore di 370mila euro, verrà aperta alle sottoscrizioni dei lenders l’8 febbraio.

Mambo - 07/02/2022. È nata Mambo, startup che vuole mettere in contatto i creator con le aziende.

BonusX - 07/02/2022. BonusX, startup che ha sviluppato una piattaforma per aiutare i cittadini ad accedere ad agevolazioni e bonus pubblici, ha chiuso un round da 1 milione di euro diviso tra equity, fondo perduto e finanziamenti. Tra i partner dell’operazione Banco BPM, Invitalia, 2031 e MoffuLabs.

JoJolly - 04/02/2022. JoJolly, startup che facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della ristorazione, e ha chiuso un round di 350 mila euro con a|impact.

Bike-room - 04/02/2022. ?? Bike-room è una startup, fondata nel 2019 e partecipata da Digital Magics, che ha sviluppato una piattaforma per vendere e comprare bici, anche usate, ha chiuso un round di 500mila euro sottoscritto da AZ ELTIF – ALIcrowd.

Pixies - 03/02/2022. ?? Pixies, startup che ha sviluppato un sistema IoT di raccolta dei rifiuti che sfrutta la Robotica ed il Deep Learning, ha chiuso il suo primo round di investimento da 180 mila euro, con CDP Venture Capital, LVenture Group e Key Capital. È una delle 10 startup dell’acceleratore cleantech Zero.

OlivYou - 03/02/2022. OlivYou, startup fondata nel 2018 che ha sviluppato un ecommerce specializzato nella selezione e vendita di olio extravergine di oliva, ha chiuso un round di 850mila euro, sottoscritto anche da Boraso Btech e Mario Resca.

Zenit Smart Polycrystals - 03/02/2022. Zenit, spin-off di CNR ISTEC, ha chiuso un round di investimento di 200 mila euro guidato da LIFTT.

Gennaio

Amazon - 31/01/2022. Amazon e EIT Climate-KIC hanno lanciato anche in Italia (e nel resto d’Europa) Amazon Launchpad Sustainability Accelerator, programma creato per sostenere le startup che sviluppano prodotti sostenibili. La scadenza per le candidature è il 25 marzo 2022: i partecipanti selezionati saranno annunciati in primavera.

Ministero dello Sviluppo economico - 28/01/2022. Il ministero dello Sviluppo economico ha stanziato un pacchetto di misure per sostenere e rafforzare con oltre 2,5 miliardi di euro gli investimenti in startup e PMI innovative. Il MISE ha assegnato le risorse a Cdp Venture Capital SGR.

D-Orbit - 28/01/2022. D-Orbit, società italiana di servizi e trasporto spaziale, si quoterà a Wall Street grazie alla business combination con la Spac Breeze Holdings Acquisition Corp, quotata al Nasdaq, in un deal da 1,28 miliardi di dollari. QUI la scheda sul db di Italian Tech. QUI la notizia sulla stampa americana.

InnovHeart - 28/01/2022 - InnovHeart è una startup medtech che si occupa di nuovi sistemi per la sostituzione transcatetere della valvola mitrale. Fondata nel 2015, ha chiuso un round C da 55 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Grand Pharmaceutical Group Limited (Grand Pharma). QUI la scheda sul db di Italian Tech.

Apparound - 27/01/2022. Apparound, azienda fondata a Pisa nel 2008 che sviluppa software per la gestione dei processi di vendita, ha chiuso un round di 9 milioni di euro con Fondo Italiano d’Investimento SGR, attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (“FITEC”). Qui la scheda su The Italian Startup Database di Italian Tech.

HAL - 27/01/2022. HAL ha chiuso un round di 3 milioni guidato da CoinFund, Eden Block e Animoca Brands. HAL, fondata a Londra nel 2021 da Marco De Rossi e Manlio Poltronieri, ha sviluppato una piattaforma per la gestione e il monitoraggio dei dati blockchain.

brumbrum - 26/01/2022. Exit per brumbrum, ecommerce italiano di auto usate, a km 0 e di noleggio a lungo termine, fondato da Francesco Banfi nel 2016. Cazoo Holdings Ltd, ecommerce di auto britannico quotato al NYSE, ha rilevato la compagnia, per 80 milioni di euro.

Coverzen - 26/01/2022. Coverzen è una startup che ha sviluppato una piattaforma digitale a supporto degli intermediari assicurativi. Fondata nel 2021 da Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini, ha chiuso un round di finanziamento pre-seed di 500 mila euro.

Dovevivo - 26/01/2022. DoveVivo, azienda di co-living fondata nel 2007 da Valerio Fonseca e William Maggio (ha un portafoglio di circa 10mila posti letto in 15 città in Europa), ha chiuso un round di 50 milioni di euro guidato da Starwood Capital Group, fondo di investimento specializzato nel settore immobiliare.

Young Platform - 26/01/2022. Young Platform, fintech con sede a Torino focalizzata sul mercato delle criptovalute, ha acquisito Arithmos Trading Ltd., società londinese specializzata nello sviluppo di trading systems automatici. Qui la scheda sul db di Italian Tech.

WordLift - 26/01/2022. WordLift, startup fondata nel 2017 che ha sviluppato una piattaforma basata sull'Intelligenza Artificiale per l’ottimizzazione dei siti web, ha chiuso un round di investimento da 800mila euro con il fondo di venture capital Primo Ventures SGR S.p.A., che ha investito tramite i fondi Barcamper Ventures e Barcamper Ventures Lazio.

Moneyfarm - 26/01/2022. Moneyfarm ha chiuso un round di investimento da 53 milioni con Poste Italiane e M&G. Per la società di Giovanni Daprà e Paolo Galvani la raccolta complessiva sale così a 166 milioni.

Roboze - 25/01/2022. Roboze, azienda italo americana di stampa 3D fondata a Bari nel 2013 da Alessio Lorusso, ha chiuso un round di milioni di euro con un pool di investitori internazionali.

Cellply - 25/01/2022. CellPly, startup fondata a Bologna nel 2013 da Massimo Bocchi e Roberto Guerrieri e specializzata in soluzioni nel campo della bioingegneria medicale, ha chiuso un aumento di capitale da 810mila euro guidato da Schia Ventures. A dicembre 2021 aveva chiuso un round di 2 milioni di euro guidato da LIFTT e dai soci di Italian Angels for Growth.

Leonardo - 25/01/2021. Leonardo ha lanciato, in collaborazione con LVenture Group, il suo Business Innovation Factory (BIF), acceleratore di startup e contestualmente la prima call per startup. L'acceleratore selezionerà 10 startup all'anno, alla ricerca di soluzioni innovative nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

CreationDose - 25/01/2021. CreationDose, startup che fornisce servizi di marketing digitale, ha chiuso un round da 1 milione con il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR. La compagnia è stata fondata nel 2018 da Alessandro La Rosa, Raffaele Barone, Antonio Puleo e Jacopo Paoletti.

Techstars - 24/01/2021. Techstars ha presentato le nuove dodici startup del programma di accelerazione focalizzato sulle Smart Cities, investendo in aziende che vogliono cambiare il modo in cui viviamo, con nuove soluzioni per i trasporti, gli alloggi, l’energia, le infrastrutture, ma anche per l'occupazione e i servizi di base come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Folks Finance - 24/01/2022. Folks Finance, è una startup fintech basata a Milano che si occupa di prestiti basati sul protocollo blockchain di Algorand, ha chiuso un round di 3 milioni di dollari guidato da Borderless Capital.

Seares - 24/01/2021. Startup toscana attiva nel settore degli accessori per la nautica, Seares ha chiuso un round da 900mila euro, guidato dal Fondo Rilancio Startup (gestito da Cdp Venture Capital SGR). La società è stata fondata nel 2018 da Giorgio Cucè.

Primo Ventures - 19/01/2022. Primo Ventures ha chiuso tre nuovi investimenti del suo fondo di Venture Capital Barcamper Ventures Lazio (??istituito in partnership con la Regione Lazio e Lazio Innova SpA): Instakitchen, Wordlift, e TrovaBirre. A oggi Barcamper Ventures Lazio ha investito 3 milioni su sette società nei primi tre anni di attività.

Socialfood - 19/01/2022. Glovo Italia, la controllata italiana della scale-up spagnola di consegne di cibo a domicilio, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Socialfood, startup di food delivery fondata nel 2013 a Palermo da Giovanni Imburgia e Guglielmo Brino.

Thinkinside - 19/01/2021. Startup specializzata in servizi abilitati dalla localizzazione indoor, Thinkinside ha chiuso un round da un milione di euro sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup, gestito da Cdp Venture Capital SGR, e Add Value. La compagnia è basata a Milano ed è stata fondata nel 2015 da Iacopo Carreras.

Poke House - 17/01/2022. Foodtech italiana fondata nel 2018 da Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, Poke House continua la sua espansione internazionale e investe in Sweetfin, azienda californiana nota per aver portato per prima il poke negli Stati Uniti.

Redo - 10/01/2022. Ocs ha acquisito Redo, piattaforma di Mobile Instant Lending e lancia la prima soluzione in Europa di micro credito al consumo interamente Mobile.

Skinlabo - 10/01/2022. Skinlabo è una startup che produce in Italia e vende online in tutta Europa prodotti di cosmetica di alta gamma e servizi di consulenza di bellezza. L'azienda, fondata a fine 2016 a Torino da Angelo Muratore, ha chiuso un round di 6 milioni guidato da 8a+ Real Innovation.

Dicembre

Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2021 - 15/12/2021. Si è tenuta a Milano la diciassettesima edizione del Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2021, concorso nazionale dedicato all’innovazione ambientale, promosso da Legambiente in partnership con Groupama Assicurazioni.