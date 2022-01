Incredibile, ma vero: Microsoft si è comprata Activision Blizzard

Con una mossa decisamente a sorpresa, Microsoft ha annunciato di aver acquisito Activision Blizzard, azienda che controlla marchi molto noti nel mondo dei videogiochi, come Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch e il giocatissimo Candy Crush. Qualche giorno fa, Phil Spencer era stato vago sui rapporti tra le due aziende, sostenendo che “sono cambiati”. E forse ora abbiamo capito in che modo.

Non è stata ancora comunicata ufficialmente la cifra sborsata da Microsoft, ma si parla di circa 70 miliardi di dollari: “Il gaming è la più dinamica ed eccitante categoria dell’intrattenimento fra tutte le piattaforme e giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo del metaverso – ha commentato Satya Nadella in una nota ufficiale – Stiamo investendo profondamente in contenuti di livello mondiale, comunità e tecnologie cloud per varare una nuova era nel mondo dei videogiochi che mette al primo posto giocatori e sviluppatori, rendendo i giochi sicuri, inclusivi e accessibili a tutti”.

Le ultime parole ovviamente vogliono suonare come una rassicurazione per quanto riguarda ciò che sarà di questa nuova Activision Blizzard, azienda che nell’ultimo anno era finita nell’occhio del ciclone dopo che una serie di investigazioni avevano svelato l’esistenza di una cultura aziendale profondamente tossica e in cui abusi e maltrattamenti, soprattutto nei confronti delle dipendenti, erano ampiamente tollerati. Nell'ultimo periodo le proteste e le prese di distanza da Activision si erano fatte sempre più insistenti, con una forte pressione sull’amministratore delegato, Bobby Kotick, che nonostante le richieste di dimissioni era stato confermato alla guida dagli investitori.

Ancora non è chiaro che cosa sarà di Kotick e di chi ha gestito Activision fino a oggi né come verranno gestite le proprietà intellettuali di Activision, se resteranno multipiattaforma o diventeranno esclusive dell’ecosistema Microsoft e del Game Pass, ma di sicuro il settore sta vivendo un momento strategicamente storico per gli anni a venire, mentre Microsoft consolida una importante acquisizione. Vedremo nei prossimi anni come farà fruttare l’investimento, e se Activision tornerà un ambiente di lavoro sano in cui lavorare.