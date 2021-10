Francesco Marconi (Apllied XL): "IA e algoritmi, la notizia può diventare una scienza esatta"

Se gli chiedi cosa fai, lui ti risponde con un sorriso, quasi volesse scusarsi per l’ambizione: “Sviluppo un approccio scientifico basato sull’intelligenza artificiale, per facilitare la ricerca della verità e l’obiettività dell’informazione”. Francesco Paulo Marconi, italo-portoghese di 35 anni, è un giornalista computazionale, uno dei più innovativi in circolazione. Nel 2020 ha pubblicato “Newsmakers: Artificial Intelligence and the Future of Journalism”, diventato in beve tempo un libro di riferimento per l’industria delle news e considerato dalla Book Authority americana uno dei migliori nel settore.

Nello stesso anno Marconi ha fondato Applied XL (con la quale ho collaborato), startup finanziata dai venture capitalist della Silicon Valley e che ha l’obiettivo di tracciare la salute delle persone, dei luoghi e del pianeta, fornendo informazioni in tempo reale basate su algoritmi editoriali verificati da esperti. Un successo che Marconi ha maturato attraverso un decennio di ricerca e lavoro presso alcune delle migliori istituzioni degli Stati Uniti: master in Business and Data Journalism alla University of Missouri, fellow alla Columbia University Tow Center e ricercatore affiliato al Laboratory for Social Machines del MIT Media Lab.

A New York, città nella quale ha scelto di vivere (“da sempre sogno e priorità”), Francesco trova il modo di applicare le sue ricerche su intelligenza artificiale e giornalismo: nel 2011 viene assunto alla Associated Press, dove co-dirige il dipartimento di AI & Newsroom automation; nel 2018 lascia l’agenzia per andare a dirigere il dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Wall Street Journal. Poi, nel 2020, il grande passo: si licenzia dal WSJ per co-fondare Applied XL.