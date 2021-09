Global Citizen Live, il concerto (in streaming) che cambierà la musica

Le cose sono cambiate. Pian piano, in maniera quasi naturale, un piccolo passo alla volta. Ma sono cambiate in maniera radicale, completa, assoluta e a ricordacelo è il concerto Global Citizen Live, iniziato alle 19 di ieri (sabato 25 settembre) e trasmesso contemporaneamente in tutto il mondo attraverso la Rete, 24 ore di musica da 7 continenti diversi, con palchi montati a Parigi, Rio De Janeiro, Mumbai, New York, Sidney, Londra, Los Angeles e Lagos.

Le cose sono cambiate: ho cominciato a vedere il concerto sul mio smartphone ieri alle 19, mentre ero in macchina tra le vie di Trastevere a Roma, vedevo e ascoltavo Elton John che cantava dal vivo sul palco di Parigi. Ho continuato a casa, collegandomi a YouTube attraverso il televisore e ho mandato la musica a tutto volume sull’impianto stereo quando sono arrivati sul palco prima i Black Eyed Peas e poi i Maneskin. Quando si è fatto tardi e la mia famiglia è voluta andare a dormire ho proseguito a vedere la diretta che nel frattempo si era spostata a New York con Cindy Lauper, dal mio studio, sull’iPad, che poi ho portato con me a letto, prima di andare a dormire. Mi sono svegliato alle 8 e ho acceso nuovamente lo smartphone, seguendo le parti finali del concerto che nel frattempo era in svolgimento a Los Angeles mentre ero in bagno. E ho continuato a vedere gli artisti in scena anche quando sono andato a prendere il taxi per andare alla stazione e prendere il treno, sul quale ho continuato a vedere il concerto che era in diretta dal Brasile, collegato al mio iPad, che non ha perso il collegamento quasi mai.

Vedo un evento in diretta che avviene in 7 continenti e che dura 24 ore, che viene trasmesso da ogni parte del mondo, lo vedo dove voglio, su device diversi, senza interruzioni, e se non voglio seguirlo tutto in diretta posso vedere, sempre online, gli highlight di quello che mi sono perso, perché magari ho ricevuto una telefonata o perché ho avuto altri impegni. E mentre va il concerto leggo i messaggi, che scorrono su una parte dello schermo del mio smartphone, di chi sta seguendo con me il concerto, da ogni parte del mondo, e che condivide l’evento, scritti in tutte le lingue possibili.

Nelle ultime 16 ore ho fatto il giro del mondo con i miei device, ho seguito in diretta in macchina, in treno, a casa, quello che stava accadendo in molte località lontane. Le cose sono cambiate, la comunicazione è cambiata, le nostre abitudini sono cambiate, molto più di quello che immaginiamo. E la musica, ancora una volta, è sulla frontiera di questo cambiamento.