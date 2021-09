L'attore Giancarlo Esposito è Antón Castillo, terribile dittatore del videogioco Far Cry 6

“Volevamo riportare la saga di Far Cry nei Caraibi, e quando abbiamo iniziato a esplorare la regione cercando i luoghi adatti per ambientare il gioco, l’isola di Cuba ci ha davvero ispirati”: a parlare è Navid Khavari, narrative director di Far Cry 6, mega produzione targata Ubisoft in uscita il prossimo 7 ottobre.

Cuba, con la sua topografia e la sua storia rivoluzionaria così simile all’isola fittizia di Yara e la sua capitale Esperanza, i cui panorami urbani da cartolina tanto ricordano l’Avana, ha aggiunto Khavari: “Una realtà congelata nel tempo a causa di un embargo che l'ha tagliata fuori dal resto del mondo per oltre cinquant’anni era un elemento che volevamo esplorare. Quando abbiamo iniziato a raccogliere materiale sui moti di protesta e rivoluzionari abbiamo allargato il campo delle nostre suggestioni alla Colombia, al Venezuela e alle nazioni coinvolte nella Primavera Araba”.

La storia di Far Cry 6 si intreccia con i movimenti di guerriglia sudamericani che sono ricchi di spunti e figure mitiche, ci ha spiegato Khavari: “Per realizzare alcuni personaggi del gioco ci siamo ispirati a guerriglieri e rivoluzionari. Abbiamo guardato a figure moderne come Ernesto Che Guevara, ma abbiamo anche tratto ispirazione da Simón Bolívar, generale rivoluzionario, uno dei personaggi più rappresentativi della storia dell'America Latina, o il politico, scrittore e rivoluzionario cubano José Martí. Figure iconiche che hanno sì imbracciato le armi, ma che hanno anche usato il potere delle loro parole e del loro pensiero per perseguire un’idea reale di cambiamento”.

L’anima cubana di Far Cry 6 prosegue nel Resolver Spirit, che entra prepotentemente nel gameplay: “Resolver significa, letteralmente, arrangiarsi con quello che si possiede. Questo approccio pragmatico dei cubani alla vita quotidiana ha permesso loro di sviluppare soluzioni veramente creative e ingegnose. Per esempio, abbiamo visto il motore di una lavastoviglie adattato per alimentare una bicicletta. È una filosofia Diy (in italiano fai-da-te), che ha influenzato il nostro approccio al crafting e in generale alla personalizzazione degli oggetti di gioco. Trovare risorse nell’isola di Yara per creare strumenti personalizzati e modificare le armi al banco di lavoro. Abbiamo applicato questa filosofia anche all'equipaggiamento, ai gadget, ai veicoli e agli zaini”.

La storia di Far Cry 6 è rivolta a un pubblico adulto, nella narrazione viene presentata la coltivazione e la sintetizzazione del Viviro, un potente farmaco anti-cancro, un tema molto sensibile, ci ha detto ancora Khavari: “Il trattamento Viviro è nato dal desiderio di dare ad Antón, il sanguinario dittatore che governa Yara, la capacità di rivolgersi a coloro che lo criticano, che condannano i suoi metodi. Lui utilizza il Viviro per giustificare la sua grande visione del futuro. Essendo io stesso un sopravvissuto al cancro, posso dirvi che se qualcuno fosse venuto da me con un trattamento come il Viviro non avrei messo necessariamente in discussione la sua provenienza, o i metodi usati per coltivarlo o sintetizzarlo, anche se si dovrebbe sempre porsi qualche domanda”.

La saga di Far Cry è famosa per la complessità dei villain, dell'indimenticabile Vaas di Far Cry 3 al recente reverendo Joseph Seed, che ricorda David Koresh, leader dei davidiani di Waco. Per Far Cry 6 il ruolo del cattivo è riservato all’attore Giancarlo Esposito, celebre per il suo ruolo in Breaking Bad e Better call Saul, che qui veste i panni del Anton Castillo, dittatore e padre dell’adolescente Diego: “Antón è un tiranno che ha la capacità unica di incantare coloro che lo circondano, facendogli credere che quello che che dice sia la verità. È un personaggio che risulta enigmatico, quasi teatrale. Il suo rapporto con il figlio Diego è centrale nella storia di Far Cry 6. Da un lato Antón capisce la pressione che sta applicando al figlio, ma comprende di non avere scelta. Diego sa che quello che suo padre sta facendo alla nazione è sbagliato, ma lo ama comunque. Questa è complessità drammatica che volevamo mettere in scena”.

Far Cry 6 è un videogioco d'azione/avventura rivolto a un pubblico adulto (la classificazione è Pegi 18), disponibile dal 7 ottobre per Amazon Luna, PlayStation 4 e 5, Xbox One, X ed S, Microsoft Windows e Google Stadia.