Oltre 500 siti fanno affari con la disinformazione sul Covid

Oltre 500 siti di notizie e informazioni scientificamente confezionate per diffondere sciocchezze e fake news sul Covid-19 e sui vaccini. Fra queste, 50 bufale ricorrenti (potremmo chiamarle bufale-madri) proprio sui prodotti progettati per combattere la forma grave della sindrome legata a Sars-CoV-2. Sono i risultati di un’analisi firmata dagli esperti di NewsGuard a cui si aggiunge se possibile la beffa, oltre al danno dell’infodemia: spesso queste operazioni sono involontariamente finanziate da inserzionisti con i propri annunci pubblicitari. Contribuendo al consolidamento di un distorto ecosistema pseudoinformativo specializzato nel lucrare su pregiudizi, ignoranza e avvelenamento dei dati scientifici.

“In questo ultimo anno e mezzo la disinformazione ha contribuito alla perdita di fiducia nella scienza e nelle istituzioni, rendendo più difficile la lotta contro il Covid-19 - ha spiegato Andy Pattison, responsabile dei canali digitali al Dipartimento di sanità digitale e innovazione dell’Organizzazione mondiale della sanità - i continui sforzi di NewsGuard per identificare le fonti di disinformazione online hanno consentito all’Oms, e in generale alla comunità digitale, di intraprendere azioni concrete per contrastare la disinformazione”.

NewsGuard analizza e fornisce schede informative dei siti di notizie e informazioni responsabili del 95% dell’engagement online negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Francia e in Italia. Ogni sito è esaminato sotto nove punti di vista differenti, nove criteri giornalistici fondamentali apolitici, e comprende la verifica della pubblicazione di contenuti falsi. Reputazione e fact-checking, insomma.

Dei 6.730 domini analizzati da NewsGuard ben 519 hanno pubblicato disinformazione sul Covid: in sostanza oltre il 7% dei siti di notizie più seguiti pubblica sull’argomento contenuti dannosi. Dei siti classificati “rossi” da NewsGuard, ovvero generalmente inaffidabili, uno su cinque ha pubblicato disinformazione sulla pandemia. Il problema è che, in certi casi, questi siti pieni zeppi di falsità raccolgono molto traffico, perfino più di molti altri ritenuti affidabili. E con la pubblicità fanno soldi: sulla disinformazione, insomma, ci si guadagna. Ed è fondamentalmente questo è il cuore dell’infodemia che l’Oms denunciava già all’inizio della pandemia, a marzo 2020.

Un esempio? Children’s Health Defense, sito controllato dall’attivista no-vax Robert F. Kennedy Jr - uno dei figli di Bob Kennedy e nipote di JFK - negli ultimi 90 giorni ha ottenuto un engagement superiore rispetto ai siti statunitensi dei Centers for Disease Control and Prevention e del National Institutes for Health, le piattaforme dei massimi enti di riferimento in termini di salute negli Usa. ChildrensHealthDefense.org ha un punteggio di soli 17,5 punti sui 100 totali delle valutazioni di NewsGuard (la soglia minima è 60) e NewsGuard avvisa con questa etichetta i lettori della sua inaffidabilità: “Procedi con cautela: questo sito viola pesantemente standard giornalistici fondamentali”.

Degli oltre 500 siti individuati, 339 sono statunitensi, 21 britannici, 42 tedeschi, 59 francesi, 41 italiani e 17 fanno riferimento a lingue o mercati di altri paesi. In più, come si diceva, c’è la beffa delle aziende che - senza rendersene conto a causa del complesso labirinto della pubblicità online - finanziano l’immondizia pseudoscientifica diffusa da queste testate. Di recente NewsGuard ha per esempio pubblicato uno studio realizzato con Comscore che evidenzia come le aziende ogni anno involontariamente spendano 2,6 miliardi di dollari in pubblicità su siti che pubblicano disinformazione, compresi i siti che pubblicano contenuti falsi su salute e medicina. All’inizio di quest’anno, NewsGuard ha segnalato che oltre 4mila noti marchi hanno finanziato piattaforme che promuovono la disinformazione sul Covid-19, inclusi produttori di vaccini, reti ospedaliere e persino - il che è davvero surreale - i CDC statunitensi. Per gli inserzionisti che intendono tutelare il proprio marchio evitando di finanziare questi siti, NewsGuard ha lanciato un programma dedicato, il NewsGuard Responsible Advertising for News Program: un percorso che consente di escludere dai propri elenchi i siti inaffidabili e di includere invece nei propri piani di spesa migliaia di siti affidabili e di qualità, favorendo campagne pubblicitarie programmatiche più sicure per il brand e più efficienti.

Gli analisti di NewsGuard, gruppo fondato nel marzo 2018 dall’imprenditore dei media Steven Brill e dall’ex publisher del Wall Street Journal Gordon Crovitz, hanno identificato oltre 50 bufale specifiche sui vaccini diffuse online anche attraverso i social media. Tra queste la solita storia dei vaccini a mRna che modificano il Dna umano, causerebbero l’infertilità, aumenterebbero il numero delle varianti (quando è proprio l’opposto, contenendo la circolazione) e altre ben oltre i limiti dell’imbarazzo intellettuale.

Tutte queste bufale sui vaccini contro il Covid-19 sono incluse nel Misinformation Fingerprints di NewsGuard, una specie di catalogo delle “impronte digitali” delle principali narrazioni fasulle in rete. Il catalogo, progettato per essere sfruttato da strumenti di intelligenza artificiale per identificare i contenuti corrispondenti a specifiche e ricorrenti false narrazioni, include la falsa affermazione, il suo debunking, le parole chiave usate nella ricerca e i tag dei social media associati alla bufala. I Misinformation Fingerprints permettono dunque di trovare tutte le varianti delle falsità più consolidate, di scoprirne la provenienza, e di capire quali account di social media le diffondono. E contrastarle al di là delle minime variazioni che le principali sciocchezze subiscono nel corso del tempo. Un catalogo già usato dal Cyber Command del Pentagono, dal Global Engagement Center del dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dal servizio per i social media Giphy.

“È sconvolgente come dopo oltre 18 mesi dall’inizio della pandemia di Covid-19 continuiamo a individuare nuovi siti che pubblicano falsità relative al virus - ha detto Brill - siamo grati ad aziende come Microsoft e a istituzioni, biblioteche pubbliche e scuole, per aver messo a disposizione di clienti, utenti e studenti le valutazioni e le schede informative di NewsGuard. Ci auguriamo che anche le piattaforme digitali e i social media offrano la possibilità di utilizzare la soluzione middleware di NewsGuard nei loro feed di notizie, in modo che anche i loro utenti possano conoscere la provenienza delle informazioni che leggono”.

Dal canto suo, Crovitz ha aggiunto ulteriori dettagli sui finanziamenti involontari ma profumatissimi a questo sistema tossico: “NewsGuard ha verificato come la pubblicità programmatica stia involontariamente finanziando centinaia di siti web che pubblicano falsità sul virus e sui suoi vaccini. Gli inserzionisti non sanno che i loro annunci finiscono su questi siti: molti di loro erano erroneamente convinti che i tradizionali servizi per la sicurezza del marchio offrissero questa protezione, ma non è così. I servizi tradizionali proteggono dalla pubblicazione di annunci sui siti pornografici attraverso l’intelligenza artificiale ma per distinguere tra siti generalmente affidabili e il crescente numero di siti che traggono profitto dalla diffusione di bufale potenzialmente letali serve l’impegno costante di analisti esperti che utilizzano nel loro lavoro criteri chiari, trasparenti e condivisi”.

Come fare a utilizzare i servizi di NewsGuard? Gli utenti possono accedere alle valutazioni di NewsGuard tramite l’estensione del browser di NewsGuard su tutti i principali browser e tramite mobile per iOS e Android. L’estensione è disponibile gratuitamente su Edge di Microsoft grazie alla partnership con Microsoft (per gli altri si paga un abbonamento). Non solo: in tutto il mondo centinaia di biblioteche pubbliche hanno accesso gratuito a questo sistema e offrono così ai loro utenti un più ampio contesto alle notizie che incontrano online.