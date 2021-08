Aumento di capitale per Oversonic: nel 2022 l'arrivo sul mercato del primo robot umanoide

Si è chiuso con successo l'aumento di capitale di Oversonic Robotics, società che opera nell'ambito della robotica, con l'operazione che ha visto l'ingresso di Fintel, la finanziaria della famiglia Bulgarelli, che ha preso il controllo del 33% della società brianzola.

Oversonic ha specificato che la famiglia Bulgarelli (gruppo Sabaf) ha inserito Claudio e Rossana Bulgarelli nel Cda, mentre Fabio Puglia e Paolo Denti, soci di riferimento di Oversonic, ricoprono rispettivamente le cariche di presidente e amministratore delegato: la società di robotica, "dopo un anno di lavoro sul fronte della ricerca e della prototipazione, si avvarrà ora di nuovi capitali strategici per lo sviluppo del piano industriale 2021-2026".

I giovani italiani e i lavori hi tech, un rapporto complicato di Bruno Ruffilli 14 Luglio 2021 La ricercadi Bruno Ruffilli

"Il sogno si sta trasformando in realtà - ha commentato Puglia - e i nuovi capitali ci consentiranno di commercializzare il nostro robot umanoide cognitivo, un prodotto industriale realmente adattabile alle esigenze del mercato: l'opportunità, in particolare, è quella di offrire alle imprese un robot in grado di affiancare l'uomo nei lavori più pericolosi e faticosi, tanto nell'industria, quanto in ambito medicale". Da parte sua, Denti ha spiegato che "da adesso serviranno circa 5 mesi per trasformare il prototipo, che abbiamo creato in questo primo anno di lavoro, in un prodotto finito commercializzabile" e che "l'obiettivo è affrontare il mercato a partire dal 2022".