Caso Regione Lazio (ed Erg), il punto sulle indagini: lo scacco del ransomware all’Italia

Al quarto giorno di attacco ransomware al sistema informatico della Sanità laziale – come ad altre realtà strategiche italiane, tra cui Erg – è possibile indicare alcuni punti accertati e le ipotesi investigative.

I punti certi

Cominciamo dai punti certi, perché confermati ufficialmente dai diretti interessati ed evidenze incontrovertibili.

Regione Lazio è stata colpita domenica scorsa da un ransomware , chiamato Ransomexx (dell’omonima gang di criminali, presumibilmente russa), che ha criptato quindi bloccato dati di importanza critica. Adesso per offrire i servizi della piattaforma dei vaccini, che quindi è offline. Ma sono stati bloccati anche i documenti di circa dieci anni di attività della Regione. Lo scopo è un riscatto. Senza questi documenti – concessioni edilizie, ambientali, gestioni rifiuti – l’operato della Regione è fortemente compromesso.

Impossibile recuperare subito e autonomamente questi dati, perché Regione Lazio non aveva un back up offline/offsite, cioè separato dalla rete. Il backup era online, quindi trovato dal malware e criptato anch'esso.

Almeno i dati sanitari non sarebbero stati colpiti – riferisce Regione Lazio, secondo cui sarà quindi possibile ripristinare i sistemi vaccinali entro giovedì.

Il Garante Privacy sta indagando per accertare responsabilità. Come ha scritto Francesco Pizzetti su Twitter (ex Garante Privacy), mancanze nella tutela dei dati da parte di Regione Lazio possono portare a elevate sanzioni per la privacy .

. Negli stessi giorni, la società Engineering ha annunciato di aver subito una intrusione (il 30 luglio). A ItalianTech hanno spiegato che i cybercriminali sono entrati nella loro rete perché avevano trovato i dati di accesso in un loro pc presente sulla rete di un cliente, che era stato a sua volta attaccato. Dalla rete di Engineering, i criminali sono entrati in quella di Erg e hanno criptato alcuni dati, penalizzando le attività. In questo caso è stato usato un altro ransomware, Lockbit 2.0, di un’altra gang (russa).

Le indagini

A questo punto entriamo nell’alveo delle supposizioni. “Ci sono due ipotesi. O si tratta di due attacchi separati del tutto e quindi una coincidenza – come afferma Engineering – o sono collegati. In questo caso passando entrambi (e non solo quello a Erg) dalla rete di Engineering”, riassume Alberto Pelliccione, fondatore di Reaqta, che sta supportando Erg in questo problema. È vero che Lockbit e Ransomexx sono due bande separate e quindi si sosterrebbe l’idea di attacchi separati. Ma spesso le bande ransomware collaborano (come riporta l’azienda Malwarebytes) condividendo risorse, informazioni. Un ricercatore italiano, noto su Twitter come JamesWT e con una buona reputazione sul campo, oggi ha affermato che entrambi questi attori hanno attaccato Regione Lazio, anche se solo uno poi è andato fino in fondo. “È pure possibile che ci sia in ballo un terzo attore, che ha venduto sul mercato gli accessi di Erg, Regione Lazio e altre aziende italiane (le quali pure hanno subito ransomware in questi giorni) e li hanno comprati Lockbit e Ransomexx”, spiega Pelliccione. Il terzo attore, secondo questa ipotesi, avrebbe trovato gli accessi sulla rete di Engineering.

L'attacco alla Regione Lazio è partito dal pc di un dipendente in smartworking di Arturo Di Corinto , Bruno Ruffilli 03 Agosto 2021 di Arturo Di Corinto , Bruno Ruffilli

Come detto, Engineering afferma di non avere trovato nessun elemento che porti da loro a Regione Lazio (di cui sono uno dei fornitori di servizi). Fonti vicine all’azienda lasciano però aperta una “pur remota” (dicono) ipotesi secondo cui nell’attacco i criminali siano riusciti a trovare una password di Regione Lazio in uno dei loro computer.

La Polizia Postale si dice sicura che Engineering non sia coinvolta. Possibilista, a quanto ci risulta, il team di cybersecurity presso i servizi segreti, che pure lavorano al caso. L’altra possibilità è che i criminali (Ransomexx) siano entrati direttamente in un pc vulnerabile collegato alla Regione Lazio (sfruttando una vulnerabilità software, una mail di phishing…), senza quindi passare da un fornitore.

L’assessore di Regione Lazio, in una dichiarazione ieri a ItalianTech, ha individuato in un computer di LazioCrea (che gestisce i servizi Web della Regione) la fonte dell’attacco; ma non essendoci dettagli su come sia avvenuto, non è detto che non ci sia un’altra fonte a monte (come la rete di un fornitore, da cui poi i criminali sono entrati sul pc di LazioCrea; analogamente al caso Erg).

Ecco perché l'attacco hacker alla Regione Lazio è solo l'inizio di Arturo Di Corinto 02 Agosto 2021 Analisidi Arturo Di Corinto

Come procede in Regione Lazio

Ufficialmente, Regione e l’Italia non stanno trattando con i criminali per il riscatto, per sbloccare i dati. Il riscatto richiesto, secondo varie fonti, è nell’ordine di alcuni milioni di euro, ma di solito si tratta e a questo scopo Regione Lazio – a quanto risulta – starebbe contattando una società internazionale specializzata. Colonial Pipeline, oleodotto americano bloccato da ransomware a maggio, ha trattato per scendere da 70 milioni a 5 milioni di riscatto (pagati, ma in parte recuperati in seguito dall’FBI).

Senza un backup e senza pagare, sono remotissime le possibilità di sbloccare i dati. “Li si può decriptare solo se i criminali hanno usato un software ransomware con un bug, ma ormai non fanno più questi errori”, spiega Paolo Dal Checco, esperto informatico forense.

“Il problema principale non è la piattaforma vaccini – che si può ripristinare, insieme con le prenotazioni – ma è che sono stati bloccati i documenti di dieci anni di attività della Regione”, spiega Fulvio Sarzana, avvocato specializzato in digitale e già (nel 2005) legale di parte della Regione per un caso di intrusione illecita nei sistemi. “Fa specie però che in 16 anni la Regione non abbia messo in sicurezza i propri accessi, impedendo che da un computer compromesso si possa fare escalation su tutta la rete – osserva Sarzana”. Ma ci sarà tempo per accertare queste e altre responsabilità; adesso la partita è ridurre i danni per i cittadini e il Paese.

La nota di Erg

"In merito alle odierne indiscrezioni di stampa circa attacchi hacker a istituzioni ed aziende, ERG comunica di aver registrato solo alcuni limitati disservizi all’infrastruttura ICT, attualmente in via di risoluzione, grazie anche all’immediata attivazione delle proprie procedure interne in materia di cybersecurity. L’azienda conferma che tutti gli impianti sono correttamente in esercizio e non hanno subito alcuna interruzione, garantendo così l’operatività di business”.