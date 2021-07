Le materie Stem e le donne italiane: una relazione complicata

C'è un problema con le discipline Stem: sono caratterizzate (pure loro) da un fortissimo gender gap. Nonostante Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica siano materie da cui dipendono molti degli sviluppi scientifici e tecnologici che plasmano il futuro, che sviluppano competenze molto richieste nel mondo del lavoro e garantiscono maggiori possibilità di carriera e di guadagno, vengono scelte solo dal 18,9% delle donne che si laureano.

Come è facile intuire, tutto ciò è un male sia per le donne, che così si precludono tutta una serie di opportunità di carriera, ma anche e soprattutto per la società nel suo insieme, perché l'innovazione e lo sviluppo tecnologico hanno bisogno più che mai di diversità e di inclusione per procedere spediti.

Cosa fare per riequilibrare le cose? Per portare ora e nei prossimi anni un numero crescente di ragazze a scegliere questi percorsi di studi, e più in generale le carriere Stem? Per provare a capirlo, così come per dare uno strumento a chi deve lavorare per provocare questo cambiamento (famiglie, istituzioni, scuole, università e aziende), l'associazione Valore D ha realizzato lo studio Valored4Stem, che appunto fotografa la situazione delle lavoratrici Stem in Italia.

"Sono 7481 le donne intervistate, provenienti da 61 aziende delle 260 nel network Valore D in rappresentanza di 11 settori aziendali - ha spiegato Barbara Falcomer, direttrice generale dell'associazione - La nostra inchiesta ha coinvolto esclusivamente le lavoratrici con un titolo di studio appartenente all'area Stem o le donne con un ruolo lavorativo nello stesso ambito. Lo scopo era definire un quadro della situazione e individuare quali siano le motivazioni e le aspettative delle ragazze che intraprendono studi e carriere Stem, oltre a che cosa devono fare le aziende per attrarre profili Stem e trattenerli nel tempo".

Preparate, ma poco valorizzate

Il primo dato che emerge dalla ricerca è che le donne Stem sono in media molto preparate, con l'88,2% delle rispondenti che sono risultate laureate (prevalentemente in Ingegneria), titolo cui a volte si sommano anche master, dottorati di ricerca oppure corsi di specializzazione post-laurea. Nonostante questo, solo il 38% ricopre una posizione manageriale: la maggior parte riveste un ruolo impiegatizio (57,8%) e non gestisce né un team né un budget (59,6%), confermando la storica e purtroppo consueta difficoltà che le donne (in Italia e nel mondo) ancora incontrano quando vogliono fare carriera, indipendententemente da titoli di studio e competenze.

Da non sottovalutare anche il fatto che il 66% delle donne Stem intervistate ha detto di essere impegnata in una relazione, ma oltre la metà non ha figli: quest'ultimo dato sembrerebbe suggerire, ancora una volta, che la nostra società non è ancora in grado di garantire un ecosistema in cui una donna può costruire contemporaneamente famiglia e carriera.

Perché si scelgono le carriere Stem...

Il 70% delle donne Stem intervistate ha capito di voler intraprendere questo percorso di studi tra la scuola media e le superiori, dato che sottolinea l'importanza del ruolo che la scuola e soprattutto i docenti giocano e per avviare più studentesse di talento verso lo studio delle materie scientifiche. Solo pochissime di loro (7%) hanno fatto questa scelta perché attratte dalla prospettiva di una buona remunerazione, mentre le principali ragioni che portano a intraprendere una professione Stem sono istruzione e formazione (73,5%), attitudine (43,3%) e passione (35,3%), seguite dalle interessanti prospettive di carriera (21,3%) e dal desiderio di contribuire alla soluzione di problemi della società moderna (18,5%).

...e perché si abbandonano

Un altro dato molto interessante è che "circa il 20% del totale delle donne Stem che hanno risposto al sondaggio hanno abbandonato la carriera in questo settore per sperimentare nuove strade - ha spiegato ancora Falcomer - oppure perché non si sentivano sufficientemente valorizzate, scontando il fatto di non avere uno sponsor interno, o non avere trovato nell'azienda un luogo inclusivo che le aiutasse a conciliare le loro attività professionali e familiari".

Un'occasione persa che però si potrebbe in parte recuperare, incaricando chi si occupa di risorse umane di riportare in azienda i talenti persi per strada: oltre la metà delle donne che attualmente non ricopre un ruolo Stem vorrebbe tornare a lavorare in questo ambito. Affinché ciò sia possibile, servono però diverse cose: c'è bisogno di fare formazione e aggiornamento per rimettere i talenti in carreggiata, e serve creare (in azienda e fuori) condizioni di lavoro ideali per gestire l'equilibrio vita/lavoro, insieme con un ambiente più inclusivo.

Il problema dei pregiudizi inconsapevoli

Infine, lo studio evidenzia che a rendersi necessario è un cambio di mentalità anche per le donne Stem, che si rivelano loro stesse portatrici di pregiudizi e stereotipi inconsapevoli: nonostante il campione fosse esclusivamente femminile, è emersa una chiara preferenza a lavorare con gli uomini piuttosto che con le donne, mentre il 27% di chi ha risposto ha dichiarato che alle donne si addice uno stile di leadership empatico e accogliente e secondo il 16% a un uomo sarebbe più adatto uno stile di leadership deciso e assertivo. Persino quando si parla di equilibrio vita/lavoro, cioè di come conciliare vita privata e professionale emerge uno stereotipo di genere significativo: il 19,2% delle rispondenti ritiene che per gli uomini non sia importante ricoprire un ruolo che consenta un equilibrio tra vita professionale e famiglia, mentre il 73,3% ritiene che sia importante per le donne. Segno evidente che non solo serve un cambiamento culturale profondo, ma che deve coinvolgere tutti, uomini e donne, per una volta uniti dalle stesse necessità.