Round da 3 milioni di euro per Letsell, la startup che aiuta a vendere online

Offrire a chiunque la possibilità di aprire un negozio online: l'idea alla base di Letsell (in inglese, vendiamo) piace a tutti, come confermano i numeri: oltre 5 milioni di euro raccolti dalla creazione nel 2018, una crescita del 300% nel 2020 e oltre 130mila clienti attivi.

L'ultimo round, chiuso alla metà di giugno, ha portato un aumento di capitale di 3 milioni di euro, che verrà impiegato per supportare nuovi investimenti It, azioni di marketing e l'imminente sbarco in Francia.

Letsell è nata nel 2018 partendo dall'esperienza di Brandsdistribution, colosso torinese della distribuzione online B2b, creato da Carlo Tafuri, fondatore della startup torinese assieme a Michele Contrini e Luca Ferrero: "Il seme originale è stato il desiderio di permettere alle persone comuni di diventare attori attivi del mondo e-commerce, senza dover creare una società, senza Partita Iva, senza doversi procurare i prodotti o disporre di un magazzino - ha spiegato Ferreo, fondatore e Coo di Letsell - Siamo partiti dall'abbigliamento, forti dell'esperienza di Carlo (Tafuri, ndr) e degli oltre 30mila prodotti che avevamo a disposizione, poi abbiamo ampliato i settori, sempre cercando un rapporto diretto con i brand".

Come funziona Letsell

Letsell permette agli aspiranti imprenditori di creare un sito di e-commerce, che attinge da un assortimento di migliaia di prodotti, firmati dalle grandi marche, suddivisi in 8 categorie merceologiche. Del magazzino e dei rifornimenti si occupa il capofila: chi crea il sito deve esclusivamente scegliere i prodotti su cui concentrarsi e promuoverne la vendita. Letsell si occupa dello sviluppo del software, di rifornire il magazzino, della logistica: "In cambio i letseller ci pagano una quota - ha chiarito ancora Ferrero - È un modello win-win, perché se il letseller vende ha diritto a un margine del 30% e una piccola percentuale arriva anche a noi. Inoltre diamo assistenza ai letseller, insegnando online le tecniche di marketing, per usare al meglio i social media".

L'aspetto davvero innovativo è rappresentato dal fatto di mettere in contatto le persone con i marchi. Il produttore ha la possibilità di interagire con il letseller che ne rivende i prodotti, che a sua volta diventa ambasciatore del marchio presso i suoi contatti: "Ci muoviamo parallelamente rispetto ad altri canali esistenti di vendita online - ha voluto precisare Ferrero - Non abbiamo competitor diretti a livello nazionale né internazionale. Aspetto molto interessante, ma a volte anche faticoso, perché non ci sono precedenti cui ispirarsi".

Marketing e internazionalizzazione

L'aumento di capitale da 3 milioni è stato sottoscritto per 1 milione da Lift, venture capital nato da Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo e i nuovi fondi serviranno a supportare gli ingenti investimenti e il piano marketing per ampliare la base di letseller e continuare a coinvolgere nuovi marchi.

Soprattutto, rappresenta la spinta fondamentale all'internazionalizzazione di Letsell, che punta a espandersi sul mercato francese entro fine anno, per puntare alla Spagna nel 2022: "Abbiamo un duplice obiettivo - ha evindeziato Ferreo - da un lato cerchiamo di coinvolgere le realtà locali, per proporle attraverso un nuovo canale ai potenziali compratori del territorio; dall'altro vogliamo spingere i marchi italiani all'estero e molti brand sono particolarmente interessati all'opportunità di sbarcare su mercati esteri".

Anche perché Letsell non punta solo sui grandi marchi, ma lascia spazio anche a realtà più piccole, locali e di qualità, per cui l'idea di poter approdare su mercati internazionali è particolarmente allettante.