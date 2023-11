Pallanuoto Trieste, Klatowski: «Le Orchette non si fermeranno»

TRIESTE Quando vinci, con merito, in casa della dominatrice del campionato italiano, dopo aver già battuto il Plebiscito Padova, e aver sfiorato l’impresa pure in casa della Sis Roma, è lecito pensare in grande. Le Orchette oggi attendono alla Bianchi l’arrivo del fanalino di coda Locatelli (si gioca alle 20) per bissare l’eroica vittoria di Catania e chiudere il girone di andata della serie A1 al secondo posto accanto alle big della watterpolo tricolore.

Tra le fautrici di un inizio da stagione a dir poco clamoroso c’è sicuramente lei, Giorgia Klatowski, orchetta classe 2003, da sempre, assieme a Lucrezia Lys Cergol, l’asse portante triestina del club targato Samer & Co. Shipping.

Klatowski, si immaginava di essere così lassù in alto tra campionato e Coppe?

Era dai tempi della serie A2 che non ottenevamo così tante soddisfazioni a livello di risultati. I nuovi innesti portati dalla dirigenza stanno influendo molto. Stiamo lavorando davvero sodo, giochiamo bene, ma bisogna ammettere che non abbiamo ancora fatto nulla: queste sono le basi per la seconda fase della stagione in cui si deciderà tutto.

Siete in lizza su tre fronti. Tra Coppa Italia, Scudetto ed Euro Cup cosa le piacerebbe portare a casa?

Beh, non saprei scegliere, quindi direi tutto. Ma bisogna essere realiste, quindi intanto pensiamo a battere il Locatelli. Poi sabato alla Bianchi contro Budapest avremo la possibilità di staccare il pass per le semifinali di Euro Cup. Una cosa alla volta.

La sua grande amica Cergol è diventata uno dei tasselli del Setterosa. Quando toccherà a Klatowski?

Lucrezia è la trascinatrice del gruppo ed è un esempio da seguire. Noi ci conosciamo da tanti anni e sono super felice che sia diventata anche un punto di riferimento per il Setterosa. Personalmente l’azzurro non è uno dei miei obbiettivi più prossimi. Preferisco concentrarmi sulla squadra, che sento mio essendo qui da sempre.

Qualche rammarico nel percorso intrapreso sin qui in questo brillante inizio di stagione?

Abbiamo battuto Padova e Catania, però abbiamo perso due partite, contro la Sis Roma e Rapallo che avremmo potuto pure fare nostre. Siamo state sconfitte in trasferta, quindi in casa avremo modo di rifarci. Diciamo comunque che sono stati due ko che ci hanno fatto crescere e migliorare.

Le Orchette hanno intenzione di fermarsi prima o poi?

Assolutamente no. Il bello, anzi, deve ancora arrivare...

IL PROGRAMMA Il programma della 9ª giornata. Oggi: Rapallo Pallanuoto-Sis Roma (alle 15), Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte (19), Pallanuoto Trieste-Locatelli Genova (20). Sabato 25 novembre: Cosenza-Bogliasco (14), Como Nuoto-Brizz Nuoto (17).

La classifica: Orizzonte Catania e Plebiscito Padova 21; Sis Roma, Rapallo e Pallanuoto Trieste 18; Brizz 9; Bogliasco e Cosenza 6; Como 3; Locatelli 0.