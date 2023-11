A2, la Pallacanestro Trieste si prepara per Rimini con l’obiettivo di fare poker

TRIESTE La larga sconfitta rimediata al Carnera dalla Fortitudo Bologna nel recupero della settima giornata contro l'Apu Udine riapre i giochi nella rincorsa al primo posto nel girone rosso. Primo passo falso stagionale per la formazione di Attilio Caja che adesso, alla vigilia di un turno che proporrà ai felsinei la difficile trasferta sul parquet del PalaGesteco contro Cividale, sente il fiato sul collo delle avversarie.

Domenica, il penultimo turno del girone d'andata, proporrà lo scontro diretto tra seconde con Udine impegnata a Forlì, occasione importante per Verona e Trieste che, rispettivamente in casa contro Nardò e a Rimini possono sfruttare il calendario per accorciare il distacco dalle dirette rivali. Reduce da tre successi consecutivi, la formazione di Jamion Christian lavora per trovare continuità di gioco e di rendimento. La qualità del basket proposto dai biancorossi è ancora lontana da uno standard accettabile, nelle ultime settimane sono arrivati successi apparsi più frutto degli episodi che di una crescita consolidata, adesso è il momento di dare un segnale chiaro sulla direzione in cui questo gruppo sta andando. Contro Cividale l'assenza di Brooks ha consentito a Ruzzier e Bossi di riprendere in mano le chiavi della squadra.

Qualcosa di meglio, in termini di fluidità di gioco e velocità di circolazione della palla, si è visto, la cosa importante ora è non fare un imperdonabile passo indietro.

Trasferta a Rimini tutt'altro che semplice contro un'avversaria che sta pagando il pessimo inizio di stagione ma che ha un roster certamente migliore di quanto non racconti la sua attuale classifica. Per entrambe c'è l'incognita infortunati: se di Rimini si conosce tutto (risentimento muscolare per Tassinari, distorsione al ginocchio per Adam Abba e affaticamento per Grande) nulla è dato sapere circa la formazione con cui Trieste scenderà sul parquet del PalaFlaminio. Le fini strategie comunicative della società impongono il più stretto riserbo, solamente a pochi minuti dalla palla a due capiremo se Brooks e Ferrero (colpo alla mano nel derby contro Cividale) saranno effettivamente della partita.