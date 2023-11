Triestina frenata al Rocco: la Pro Sesto strappa un punto

TRIESTINA-PRO SESTO 0-0

TRIESTE Non sempre si riescono ad acciuffare le vittorie in extremis. Era successo proprio al Rocco due settimane fa contro il Fiorenzuola (gol di Vallocchia), l’Unione stavolta non riesce a ripetersi.

La Triestina ha fatto la sua partita trovandosi di fronte una squadra abituata a proteggersi e che le ha lasciato pochi spazi non disdegnando qualche sortita offensiva.

Se Lescano dopo 2’ non avesse trovato sulla sua strada la prodezza del portiere ospite il copione del match sarebbe stato diverso.

Ma gli alabardati nel primo tempo hanno peccato di precisione (complice anche il terreno sconnesso) senza comunque rischiare più di tanto.

Nella ripresa buon ritmo degli alabardati e altra grande parata di Botti su El Azrak.

Tesser le ha provate tutte nel finale osando le tre punte fisiche con Lescano, Finotto e Adorante sostenute anche dalla fantasia del giovanissimo Gunduz.

Tutto inutile, dopo tre vittorie, arriva uno 0-0 che il pubblico magari non si aspettava ma che ci sta specie in questo torneo di C.