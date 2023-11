Doppio big match della Pallanuoto Trieste: Bettini boys ko, Orchette perfette

TRIESTE I Bettini boys che si leccano le ferite, le Zizza girls che volano alto. La Bruno Bianchi ha regalato emozioni differenti alle due prime squadre della Pallanuoto Trieste.

MASCHILE Seconda battuta di fila per la squadra maschile di Pallanuoto Trieste, che contro l’Ortigia degli ex Piccardo e Inaba esce sconfitta per 13-16 nel settimo turno di campionato.

Primo quarto molto equilibrato con Trieste ad inseguire Ortigia sino al 4-4 siglato da una bomba sotto l’incrocio dei pali di Bini a 6’32’’. In precedenza reti alabardate di Dasic e Petronio (2). Per gli ospiti a segno Bitadze (2), Condemi e Carnesecchi. I siciliani riescono però a chiudere avanti grazie alla rete di Inaba a 6’’ dalla sirena.

Nel secondo parziale a 2’13’’ Ortigia si ritrova sul +3 grazie ai gol di Inaba e Condemi. Inizia un batti e ribatti con i centri di Dasic, Cassia, Mladossich e Ferrero. Bettini richiama Oliva ed inserisce tra i pali Caruso. Il gol di Napolitano proietta Ortigia sul +4 e proprio sul 6-10 si va al cambio di campo.

La terza frazione si apre con il tentativo di rimonta dei triestini firmato da Petronio, Podgornik e Dasic (9-10). Napolitano spezza il digiuno siciliano. Segna Dasic. Poi Ortigia si riprende il match andando sul 10-14 con Bitadze, Ferrero e Cassia.

Nel quarto tempo Trieste va sul -2 grazie a due gol Mladossich e Podgornik (nel mezzo rete di Carnesecchi. Ortigia non sfrutta una doppia superiorità numerica a 57’’ dalla sirena finale. Ma l’inerzia non cambia. Anzi. Arriva ancora un gol di Inaba per il 13-16 finale.

Altri risultati: Roma Vis Nova-Rn Savona 5-17, Posillipo-Rn Salerno 6-5, Palermo-Catania 14-12, Astra Roma-Quinto 11-15.

La classifica: Pro Recco* e Savona 18; Brescia* e Trieste 15; Ortigia 14; Palermo 13; Posillipo 12; Astra Roma e Bologna* 7; Quinto e Salerno 6; Vis Nova Roma 4; Catania 3; Camogli* 0. * una partita in meno.

FEMMINILE Tutto come da copione per le Orchette che affondano il Bogliasco e mantengono la terza posizione in classifica. Le alabardate hanno sofferto nel primo tempo concluso 3-4 (Riccioli, Colletta, Cordovani; Di Maria 2, Sokhna, Rogondino) prima di prendere le redini dell’incontro trascinate dalla solita Arianna Gragnolati, alla fine miglior marcatrice dell’incontro con 5 reti personali.

Nella seconda frazione (3-1) vanno a referto Gragnolati, Cordovani e Vukovic (per le liguri Di Maria). Al cambio di campo Trieste piazza il 5-2 che si rivelerà decisivo. Gol alabardati di Gragnolayi (poker) e Vukovic. Per la formazione ospite a segno Spampinato e Rogondino. Negli ultimi 8 minuti Trieste amministra il vantaggio. Vanno in gol Spampinato, De March e Cutler.

Gli altri risultati: Cosenza-Brizz 11-12, Locatelli-Catania 3-27, Rapallo-Como 12-6, Padova-Roma 9-6.

La classifica: Orizzonte Catania 21; Padova 18; Sis Roma, Rapallo e Pallanuoto Trieste 15; Brizz 9; Bogliasco e Cosenza 6; Como e Locatelli 0.