Pallanuoto Trieste, doppio big match alla Bianchi

TRIESTE Doppio appuntamento casalingo oggi, sabato 11 novembre, alla Bruno Bianchi per le prime squadre della Pallanuoto Trieste impegnate nei rispettivi massimi campionati nazionali.

MASCHILE Nel 7° turno del campionato di serie A1 maschile la formazione di Daniele Bettini dovrà cercare di riscattare la brutta sconfitta infrasettimanale contro l’An Brescia (15-9). Compito certo non semplice visto che alle 15.30 arriverà l’Ortigia Siracusa, squadra di caratura, che meno di un mese fa ha dato un grande dispiacere agli alabardati andando a sbancare la piscina di Sant’Andrea (11-12) in Euro Cup.

«Non dobbiamo guardarci indietro – spiega l’allenatore Daniele Bettini – ma pensare al presente. A Mompiano non abbiamo giocato bene e non siamo contenti di come è andata. Ora ci attende un altro scontro diretto molto importante che va affrontato nel modo giusto. Siamo un bel gruppo, dobbiamo solo ricompattarci e tornare a giocare come sappiamo. In acqua va messo più cinismo, il nostro compito è quello di prendere il controllo dalla partita fin da subito, senza troppe esitazioni».

In classifica l’Ortigia dell’ex allenatore alabardato Stefano Piccardo ha 4 punti di ritardo rispetto alla Pallanuoto Trieste.

La difesa di casa dovrà fare particolare attenzione al giapponese Yusuke Inaba, sino alla scorsa stagione alla corte del presidente Enrico Samer. Ma attenzione anche a Francesco Cassia (18 gol in campionato). Tra i pali c’è l’eterno Stefano Tempesti, icona della waterpolo nazionale.

La classifica: Pro Recco 18; Pallanuoto Trieste e Rari Nantes Savona 15; An Brescia 12; Ortigia 11; Palermo 10; Posillipo 9; De Akker Bologna e Astra Roma 7; Rn Salerno e Quinto 6; Roma Vis Nova 4; Nuoto Catania 3; Camogli 0.

FEMMINILE Dopo la partita della squadra maschile sarà la volta delle Orchette che alle 17.45 affronteranno il Bogliasco 1951. Galvanizzate dalla terza vittoria consecutiva in Euro Cup, ottenuta a Berlino contro lo Spandau, le ragazze allenate da Paolo Zizza vogliono tornare a muovere la classifica in campionato archiviando la sconfitta di misura patita sul campo della corazzata Sis Roma.

«Stiamo bene – racconta coach Zizza – anche se c’è un po’ di comprensibile stanchezza dopo la trasferta di Berlino. Il Bogliasco ha un’ottima fase difensiva e soprattutto è la classica squadra che non si arrende mai. Noi però non abbiamo alternative: vogliamo il bottino pieno».

La formazione allenata da Mario Sinatra, che ha 6 punti di ritardo rispetto alle Orchette, nell’ultimo incontro ha conquistato il derby con la Locatelli, regolata con un netto 12-6.

Gli elementi di maggior valore sono l’inglese Lynn Katy Cutler (12 gol in questa prima fase del campionato) e la centroboa francese Luna Lottero, prelevata dal Nizza.

La classifica: Orizzonte Catania 18; Plebiscito Padova e Sis Roma 15; Pallanuoto Trieste e Rapallo 12; Bogliasco, Cossenza e Brizz 6; Locatelli e Como 0.