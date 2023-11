Pattinaggio a rotelle, la coppia Caserta-Faggioli vince la Coppa Europa

TRIESTE La Trieste rotellistica torna a primeggiare a livello internazionale. Nell’edizione 2023 della Coppa Europa, svoltasi al “Mate Parlov” center di Pola, è giunta una prestigiosa medaglia d’oro raccolta dalla Coppia Danza Cadetti composta da Giorgia Caserta e Raffaele Faggioli, i due cugini tesserati con il Pattinaggio Artistico Triestino.

Faggioli e Caserta, allenati dall’ex campionessa del mondo Silvia Stibilj e dalla monfalconese Maria Teresa Marzano, hanno totalizzato 75.46 punti, quello che è bastato per superare i corregionali Marco e Barbara Cotic (75.05), coppia tesserata con il Gradisca Skating allenata da Alberto Burba e Valentina Mocali, che ha dunque portato a casa una brillante medaglia d’argento. Il bronzo è andato ai tedeschi Diego Birlinger e Charlotte Schenk (63.75).

«Per quanto visto in pista le classifiche rispecchiano il valore dei nostri atleti – il commento del ct tecnico azzurro Fabio Hollan – nonostante la caduta di Faggioli-Caserta per la qualità tecnica espressa negli elementi e nei components sicuramente hanno meritato la prima posizione. Altrettanto buona la prestazione degli atleti gradiscani che hanno portato a casa un ottimo argento».

SINGOLO Nel libero di artistico, invece, podio sfiorato per Sani Gregori, la brava atleta del Polet impegnata nella categoria femminile Jeunesse. Dopo aver raggiunto il secondo posto nello short, l’atleta allenata da Francesca Roncelli e Mojmir Kokorovec nel lungo ha pagato a caro prezzo l’errore su una trottola giungendo alla fine quarta totalizzando il punteggio di 100.25. La gara è stata vinta dall’altra azzurra in gara, Matilde Matteucci (111.73). Argento e bronzo per la Spagna con Marina Zalaya Ortiz (111.69) e Paula Martinez Lunar (110.79).

Quinto posto infine per Kevin Zenic, l’atleta del Polet impegnato nella gara maschile Jeunesse che ha totalizzato 73.22 punti. La gara è stata vinta da Jan Seoane Massegur (Spagna, 104.35), argento all’italiano Noah Cavallini (98.35), bronzo allo spagnolo Jorge Sanmartin Villanueva (91.87).

«C’è qualche rammarico per l’esito della gara di Sani, anche se la concorrenza era davvero agguerrita. Purtroppo qualche sbavatura di troppo le è costato il podio. Per Kevin posso dire che si sono ancora margini di miglioramento e che va fatto qualche accorgimento nel doppio Axel e nelle trottole. Sicuramente questa gara di alto livello gli tornerà utile», ha aggiunto il ct Hollan.

SOLO DANCE Podio sfiorato infine nei Senior femminile della Solo Dance. Chiara De Luca (Fincantieri) si è piazzata al quarto posto totalizzando il punteggio di 115.00.