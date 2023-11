Pallanuoto Trieste, Orchette unite per realizzare l’impresa a Roma

TRIESTE Sino a pochi mesi fa sarebbe stato semplicemente impensabile sperare di fare risultato contro la Sis Roma, istituzione della waterpolo nazionale, per qualità ed esperienza una formazione inavvicinabile per le giovani orchette alabardate: oggi quella pazza idea pare avere tutti i crismi per diventare un pensiero stupendo.

La voglia di cogliere una vittoria contro le giallorosse sta fortemente animando le atlete della Pallanuoto Trieste che alle 19 saranno impegnate al Polo Acquatico Frecciarossa per affrontare la Sis nel suo fortino. In palio tre punti pesantissimi per una sesta giornata del massimo campionato di nazionale femminile in formato “spezzatino”.

La compagine triestina sta dimostrando di non avere le vertigini, tanto da ritrovarsi al secondo posto della classifica proprio a braccetto con la Sis (e con il Plebiscito Padova). E visto che le orchette il Padova l’hanno già battuto, sia in campionato che in Europa, la bramosia di ripetere l’exploit anche con la corazzata giallorossa è tanta. Anche perché la corazzata è stata piuttosto rivoluzionata durante l’estate.

Totem come Chiara Tabani e Sofia Gustini hanno lasciato la capitale. Certo, è arrivata la saracinesca azzurra Caterina Banchelli, inoltre le giallorosse possono contare su una coppia di centroboa da brividi formata da Giuditta Galardi e Agnese Cocchiere, ma vista la classifica, oggi, a Roma, sarà quanto meno battaglia.

«Dal punto di vista fisico siamo in forma – spiega l’allenatore alabardato Paolo Zizza – il gruppo lavora sempre con intensità, il morale è alto e abbiamo preparato bene la trasferta di Roma. Affrontiamo questo match senza particolari pressioni, allo stesso tempo andiamo lì per fare la nostra partita e provare a metterle in difficoltà. Loro possono contare su tante giocatrici di qualità, sanno far arrivare il pallone a boa e sono brave a colpire dal perimetro. Servirà tanta attenzione in fase difensiva e, aspetto fondamentale, non dobbiamo concedere gol facili».

LE CONVOCATE Trieste si presenterà in piscina con Sparano, Citino, De March, Cordovani, Marussi, capitan Cergol, Klatowski, Colletta, Gragnolati, Vukovic, Riccioli, Zizza, Ingannamorte e Zoch.

IL PROGRAMMA Le partite della 6ª giornata: Brizz Nuoto-Plebiscito Padova 6-9, Como-Orizzonte Catania 6-30, Sis Roma-Pallanuoto Trieste (oggi alle 19, arbitri Zedda e Castagnola), Rapallo-Olio di Calabria Cosenza (sabato, 15.30), Bogliasco-Locatelli Genova (sabato, 16).

LA CLASSIFICA Orizzonte Catania* 18; Padova* 15; Sis Roma e Pallanuoto Trieste 12; Rapallo 9; Brizz* e Cosenza 6; Bogliasco 3; Como* e Locatelli 0