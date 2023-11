Pallacanestro Trieste a Piacenza per risalire, ma deve farlo senza Reyes

TRIESTE La strada per rilanciarsi diventa sempre più complicata per la Pallacanestro Trieste. Stasera (mercoledì 1° novembre palla a due alle 20.30) a Piacenza i biancorossi infatti saranno senza Justin Reyes. L’ala portoricana è volato per un paio di giorni a casa e salterà la gara rientrando alla vigilia del derby di domenica con Udine. Impossibile? Magari. Invece pare tutto vero.

L’assenza - che è peratro non è stata comunicata ufficialmente dal club biancorosso, come del resto nel caso delle quattro gare saltate da Filloy - sarebbe dovuta a motivi personali e sarebbe stata chiesta con largo anticipo ottenendo il placet da parte della società. Sarebbe accaduto, pare, ancora prima della formulazione dei calendari quando Reyes non aveva ancora firmato il contratto ma stava già trattando il suo arrivo.

Quello che allora poteva sembrare un semplice permesso, una delle condizioni poste per accordarsi, però adesso va ad aggravare una situazione che è già pesante. Trieste ha perso le ultime tre gare, non può permettersi di subire il poker a Piacenza perchè altrimenti la partita dell’ultima spiaggia diverrebbe quella che nessuno vorrebbe come sfida dentro o fuori: il derby con Udine. Pressione a mille.

Certo, se una reazione deve esserci questo è il momento. Chi ha da dare, tutto dia, dentro e fuori dal campo. Coach Jamion Christian resta in sella ma non può permettersi un altro passo falso anche perchè a quel punto non avrebbe più il controllo della situazione. Da settimane sentiamo parlare di amore per il gruppo e di clima idilliaco ma i risultati negativi fanno esasperare i contrasti.

Nella sua analisi pregara il tecnico biancorosso intona un refrain già conosciuto. «Abbiamo tanta voglia di scendere in campo di nuovo. Pensavamo di fare un passo in avanti contro Verona, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo bisogno di farlo ancora più grande con Piacenza. Avremo di fronte una squadra molto forte, giocano ad un ritmo molto elevato. Entrambe le squadre hanno molta fame di portare a casa la vittoria». La Palisse non avrebbe saputo dire di meglio...

Continua Christian: «Il morale della squadra e l’approccio dei giocatori a queste sfide sono buoni. Abbiamo un gruppo di professionisti straordinario in questo spogliatoio che comprende questo processo. Ci sentiamo davvero in una fase cruciale adesso, è qui che si impara tutto sulla propria squadra, si sviluppa il carattere e si costruisce la tenacia. Quindi, stiamo cercando di imparare tutto ciò che possiamo in questi momenti, così da poter dare il meglio per il resto della stagione. È stata una partita difficile contro Verona, ma abbiamo imparato molto e migliorato in diversi aspetti». Il concetto dell’imparare ritorna molto spesso in queste settimane. Ma la PallTrieste, costruita per vincere il campionato, doveva nascere, come diceva quello, già “imparata”. Adesso bisognerebbe salire in cattedra e dare lezioni. Altrimenti, si va incontro solo a una bocciatura...