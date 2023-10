Pallanuoto Trieste rullo compressore: schiantata anche Salerno

TRIESTE Senza l’infortunato Valentino ma con tanta voglia di confermare l’imbattibilità nel campionato di A1, la Pallanuoto Trieste supera 8-5 la Rari Nantes Salerno e rimane in vetta alla classifica, spalla a spalla con la Pro Recco.

Con confidenza e senza particolare fretta, i ragazzi di Bettini sono riusciti ad addomesticare gli avversari in poco più di un quarto d’ora, senza patirne poi particolari manovre.

Servono cinque minuti alle calottine griffate Samer & Co Shipping per legittimare il buon avvio. Bini scappa sul lancio di Caruso e dopo una serie di finte spiazza Taurisano servendosi del rimbalzo. Dall’altra parte, Salerno manda in porta Presciutti con una soluzione fortunosa dalla distanza che vale l’1-1 del primo periodo. È Marziali ad intestarsi il nuovo vantaggio triestino ribadendo in porta la lavorata da Razzi e poco più tardi Trieste riesce anche ad aprire la forbice: lo fa sul triangolo iniziato da Mladossich, proseguito da Podgornik e chiuso da Buljubasic (3-1). I salernitani si riaffacciano in avanti trovando in prima battuta la risposta di Caruso che riesce a mettere la mano sul tiro esploso da Gallozzi ma può davvero poco sulla frustata sotto l’incrocio di Vrbnjak, ultimo acuto della prima metà di gara.

Gallozzi in avvio del terzo quarto completa la rimonta ospite: la gioia dei ragazzi di Presciutti dura però il tempo dell’esultanza perché Vrlic s’inventa il 4-3 con una freddezza sbalorditiva anche spalle alla porta. Il miglior momento dei padroni di casa si manifesta con il 5-2 di Petronio, prima della sassata sotto la traversa di Mlado. Pica accorcia ancora il divario e lascia il discorso aperto agli ultimi otto minuti. Quanto basta per chiudere i conti.

L’asse Mlado-Mezzarobba manda in gol il numero 12 che dopo il momentaneo 7-5 in palleggio di Bertoli, restituisce il favore a Marziali, bravo a fulminare Taurisano e calare definitivamente il sipario.

Il campionato di Serie A1 riprenderà solo dopo la pausa nazionale, mercoledì 8 novembre nel big match contro l’An Brescia.

Prima però ci sarà da risolvere un conto in sospeso con l’Euro Cup: i ragazzi di Daniele Bettini saranno in campo il prossimo 2 novembre ad Atene nella tana del Panionios per cercare i primi punti del girone necessari per lasciare l’ultimo posto.

La classifica: Pro Recco e Pallanuoto Trieste 15; Rari Nantes Savona 12; Ccc Ortigia 10; An Brescia e Telimar Palermo 9; De Akker Bologna 7; Astra, Posillipo e Quinto Genova 6; Catania, Rari Nantes Salerno e Roma Vis Nova 3; Camogli 0.