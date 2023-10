Euro Cup alla Bianchi, Orchette straripanti 21-6 al Grand Nancy

TRIESTE Una bracciata in Europa e una nella storia. La prima volta della Pallanuoto Trieste femminile in una partita europea dentro le acque della Bianchi coincide con il secondo successo delle ragazze di Zizza in Euro Cup: una vittoria straripante che vale un esaltante quanto meritato primo posto nel girone di Coppa, quello con vista sulle semifinali del torneo. Per il Grand Nancy, arrivata a Trieste con una formazione ridotta, c’è davvero poco da fare: il pressing delle orchette è di un’altra categoria e permette alle triestine di tenere ben salde le redini del gioco per tutta la durata della gara, finita 21-6.

Servono diciassette secondi a Giusy Citino per sbloccare Trieste che alla prima occasione utile approfitta per dare il benvenuto alle transalpine. Le alabardate sono in fiducia e trovano anche il raddoppio, sempre con Citino che questa volta chiama la verticale di Cergol per colpire Counil da distanza ravvicinata. Cordovani balla sul perimetro e riesce ad allungare con il 3-0 che dà ragione alla velocità di manovra delle padrone di casa, sempre pericolose nei confronti delle avversarie che trovano la porta chiusa alla soglia dei sei metri. Benlekbir ci mette sei minuti per accorciare le distanze con una rete prontamente neutralizzata dalla controfuga di Guya Zizza che anticipa il 5-1 di Cordovani, all’ultima azione del primo quarto.

Vukovic trova subito un po’ di spazio e riallaccia il discorso; quindi la sventagliata di Riccioli apparecchia il destro di Klatowski che vale il 7-1: un risultato stiracchiato dal penalty di Vukovic e da un’altra palombella di Klatowski che questa volta alla potenza preferisce la precisione per salire sul referto. Non c’è più partita.

Il Nancy si dissolve, letteralmente inabissato dalla rapidità di manovra di Trieste, impegnata ad infierire con una freddezza puntuale e dirompente. Riccioli accompagna in doppia cifra le compagne, quindi Herce e Mihaly trasformano due rigori che non spettinano le orchette, ancora in gol con capitan Cergol che gioca con il rimbalzo e congela l’11-3 di metà gara.

Cordovani premia il filtrante sulla corsia centrale; Gragnolati, Colletta e ancora Gragnolati portano a 15 le calottine griffate Samer & Co. Shipping che incassano i gol di Fanara e Benlekbir prima della demi-volée di Klatowski. Ingannamorte para il rigore Mihaly che si rifarà poche azioni più tardi; Zizza, Citino e Vukovic e Cordovani e Marussi dilagano fino al roboante 21-6 che incornicia il debutto europeo alla Bianchi. Le orchette rientreranno in Coppa il prossimo 4 novembre, a Berlino contro lo Spandau.

La classifica: Pallanuoto Trieste 6; Budapes e Spandau 04 Berlin 3; Grand Nancy 0.