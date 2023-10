La Pallanuoto Trieste attende Salerno per confermare la vetta e dimenticare Ortigia

TRIESTE Una Pallanuoto Trieste a due velocità si rituffa in campionato dove questo pomeriggio alla Bruno Bianchi (inizio alle 16) arriverà la Rari Nantes Salerno, ostacolo tra gli alabardati e la quinta vittoria di fila in Serie A1.

Il cammino nella massima categoria procede a gonfie vele: Trieste è l’unica formazione imbattuta assieme alla Pro Recco; il secondo attacco e la quarta difesa del campionato legittimano il vertice della classifica, sostenuto da un approccio stagionale davvero incoraggiante al netto di un’agenda traboccante (quella contro Salerno è la settima partita di ottobre) e di una rosa non sempre al completo.

Anche questo pomeriggio coach Bettini potrebbe essere costretto ad una rinuncia importante: la roulette degli infortuni ha preso (in pieno volto) Giuseppe Valentino che è uscito con largo anticipo dalla sfida di Euro Cup contro l’Ortigia ed è in dubbio per la gara di questo pomeriggio. Non sarà l’unica scoria che si trascinerà l’infrasettimanale di Coppa: la sconfitta di misura nell’euroderby contro i siciliani ha complicato la permanenza internazionale degli alabardati, che dovranno rimboccarsi la calottina per tentare la rimonta ed approdare gli ottavi.

«Non posso essere scontento di una partita in cui abbiamo dato tutto – ha ammesso Bettini in riferimento alla gara di giovedì contro l’Ortigia – non è bastato per prenderci la vittoria, dobbiamo imparare ad essere più cinici in alcune situazioni. Ora però concentriamoci sul Salerno, compagine coriacea e ben allenata, che verrà qui per metterci in difficoltà, ci attende un’altra battaglia».

La quinta giornata di campionato coincide con la fine di un calendario davvero probante che non ha concesso tregue, specie per le squadre impegnate su due fronti come quella griffata Samer & Co. Shipping.

«Non abbiamo tanto tempo per prepararci – ha aggiunto Bettini – l’importante adesso è dimenticare l’Euro Cup e dimenticare la fatica. A costo di essere ripetitivo ribadisco che dobbiamo essere noi a dettare i ritmi e tenere in mano il pallino del gioco».

Al termine della partita contro i campani, la pausa Nazionali allenterà il ritmo partite garantendo un po’ di ossigeno. Discorso a parte per Mladossich e Marziali che dal domani sino al 24 ottobre faranno parte del gruppo azzurro nel collegiale di Recco convocato dal ct Campagna in previsione degli Europei di gennaio e dei mondiali di febbraio: due trampolini per Parigi 2024.

La classifica: Pro Recco e Pallanuoto Trieste 12; Telimar e Savona 9; Ortigia 7; Brescia, Astra Roma e Iren Quinto 6; De Akker 4; Salerno, Catania, Roma Vis Nova e Posillipo 3; Camogli 0.F.B.