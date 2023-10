La Pallamano Trieste rischia con Sassari

TRIESTE Ultimo turno di campionato prima della sosta legata agli impegni della nazionale per la Pallamano Trieste in campo questa sera alle 19 a Chiarbola 19 contro la Raimond Sassari.

Impegno proibitivo per la formazione di Fredi Radojkovic, al cospetto di una delle formazioni di maggior talento della Serie A Gold che arriva al termine di una settimana complicatasi a causa delle note vicende legate al palasport di via Visinada. Con due giorni di allenamento in meno nelle gambe e con una infermeria che continua a creare problemi di formazione, Trieste cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo per venire a capo di un match che alla vigilia appare chiuso nel pronostico.

«Speriamo che le difficoltà legate alla preparazione settimanale non pesino troppo – sottolinea Giorgio Oveglia – di certo essere stati costretti a saltare i primi giorni della settimana non ci ha aiutato. Viviamo un periodo complicato a causa dei numerosi infortuni, questa sera oltre ai lungodegenti Pernic e Postogna e a Di Nardo abbiamo fortemente in dubbio anche Pranjic che ha un problema a una coscia e non ha lavorato con la squadra nel corso di tutta la settimana. Il suo utilizzo dipenderà da lui, se si sentirà in condizione di giocare lo fa perché Filip è un ragazzo che non si risparmia. Non sono ottimista, dovremo cercare di tamponare l’assenza dei nostri pivot titolare ma confidiamo nell’apporto dei nostri giovani. Andreotta in attacco e Del Frari in difesa sono pronti a darci una mano. Almeno rientrerà Sandrin».

Sassari avversaria che ha cominciato male la stagione ma che non va sottovalutata: «Il fatto che abbiano perso punti in queste prime giornate li rende ancora più pericolosi. Vengono dal doppio confronto giocato in Ehf contro l’Olympiakos, arrivano a Trieste per portarsi a casa due punti e cominciare la scalata in classifica».

Il programma: Pressano–Teamnetwork Albatro (18.30), Alperia Merano–Secchia Rubiera (19), Conversano– Macagi Cingoli (19), Sparer Appiano–Cassano Magnago (19), Trieste–Raimond Sassari (19), Bressanone–Carpi (25 ottobre), Bolzano–Junior Fasano (15 novembre).

La classifica: Conversano, Bressanone, Bolzano, Cassano Magnago 10; Fasano, Bolzano 8; Raimond Ss, Trieste, Cingoli, Albatro, Carpi 4; Appiano 2; Pressano, Secchia Rubiera 1.