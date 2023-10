Euro Cup alla Bianchi: le orchette vogliono il bis contro il Grand Nancy

TRIESTE Per la prima volta nella storia la sinfonia europea entrerà alla Bruno Bianchi per accompagnare l’esordio casalingo della Pallanuoto Trieste femminile in Euro Cup, due settimane dopo il debutto vincente in Ungheria.

In città arriva il Grand Nancy, seconda insidia del gruppo per le ragazze di Zizza che scenderanno in acqua alle 18.30 per difendere il primato del girone B e mantenere imbattuta la piscina di casa, fortino che ancora nessuno è riuscito ad espugnare. Cergol e compagne arrivano all’appuntamento del Saturday night dopo la vittoria infrasettimanale contro il Cosenza in A1 che ha coronato un momento davvero esaltante della squadra griffata Samer & Co. Shipping, capace di reagire alla sconfitta di misura contro Rapallo ed accumulare 9 punti nelle prime 4 partite in campionato.

La Coppa, tuttavia, è altra cosa, lo sa bene Zizza che ha messo in guardia le sue ragazze dalle sfide internazionali, vista anche l’importanza della posta in gioco e la volontà di non sfigurare davanti al pubblico amico (l’ingresso sugli spalti della Bianchi è gratuito).

«Siamo concentrati su questo impegno – ha spiegato il tecnico partenopeo alla vigilia – è un momento importante per noi, giochiamo in casa e ci teniamo a fare bene. In palio ci sono tre punti pesanti che potrebbero avvicinarci ancora un po’ ad un traguardo prestigiosissimo. Non abbiamo intenzione di farceli scappare. Affrontiamo una squadra alla nostra portata, almeno sulla carta – ha proseguito – non dobbiamo però commettere errori di distrazione. Fisicamente siamo in condizione nonostante gli impegni ravvicinati, mi aspetto un salto di qualità dal punto di vista mentale. Abbiamo i mezzi tecnici per controllare il gioco per tutti i quattro tempi, evitando di adattarci ai ritmi dell’avversario».

Non si ravvisano problemi di formazione per la formazione alabardata: contro le transalpine le orchette scenderanno in acqua al completo, sperando di innescare il più possibile Arianna Gragnolati, terminale offensivo rosalabardato che sta attraversando un momento d’oro.

Le francesi sono ancora alla ricerca della prima gioia europea: dopo i quattro ko in Champions e la sbandata nella prima giornata di Coppa, il tecnico calabrese Castelli ha messo nel mirino Trieste per sfatare il tabù internazionale. Dopo il Nancy, le orchette ritorneranno in Europa il prossimo 4 novembre, questa volta in Germania contro lo Spandau 04 Berlin che questo pomeriggio alle 17 farà visita al Bvsc in Ungheria.

La classifica: Spandau 04 Berlin e Pallanuoto Trieste 3; Bsvc Budapest e Grand Nancy 0.