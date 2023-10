Il ritorno dei tifosi al Rocco: la carica dei novemila per Triestina-Vicenza con gli occhi puntati sul prato

TRIESTE Novemila spettatori al Rocco (quasi 4.000 gli abbonati) non si vedevano da tempo. Anzi dal maggio 2022 nei play-off con il Palermo. Ma in quell’occasione erano quasi 3 mila i tifosi rosanero.

I vicentini stavolta sono 1.200 accolti dall’immancabile boato di fischi al loro ingresso in curva.

Ma gli occhi di tutti, almeno prima dell’inizio della gara, sono sulle condizioni del manto erboso oggetto di una lunga querelle (non ancora conclusa).

A Trieste l'atteso ritorno dei tifosi allo stadio Rocco per la sfida contro il Vicenza

Il prato in apparenza è omogeneo a parte alcune ondulazioni visibili.

Alabardati e vicentini lo testano per il riscaldamento. Tutto sotto controllo. Anche perché per fortuna, a 15’ dal fischio d’inizio, non piove.

La curva Furlan griffata di biancorosso è quasi sold out. Il derby con il Vicenza può cominciare.

Il ritorno della Triestina allo stadio Rocco dopo l'esilio a Fontanafredda Nelle foto di Andrea Lasorte, il ritorno dei tifosi e dei giocatori della Triestina allo stadio Rocco dopo il lungo esilio a Fontanafredda a causa delle condizioni non ottimali del manto erboso. Una querelle che non è ancora conclusa. Ad assistere al match casalingo contro il Vicenza sono 9mila spettatori.

L'undici iniziale dell'Unione: Matosevic, Germano, Moretti, Struna, Anzolin, Celeghin, Correia, Vallocchia, D'Urso, Finotto, Lescano.