Con la Fortitudo di Caja comincia il ciclo terribile della Pallacanestro Trieste

TRIESTE Il tempo della conoscenza e dell'ambientamento è finito, da domenica e fino al derby del prossimo 5 novembre, la Pallacanestro Trieste deve cominciare a fare sul serio. Contro la capolista Fortitudo comincia domenica il ciclo di fuoco che proporrà alla formazione di Jamion Christian quattro delle avversarie più in forma del campionato. Dopo Bologna, due trasferte insidiose sui campi di Verona e Piacenza, viatico alla sfida contro Udine che, in diretta televisiva sulle frequenze di RaiSport, dirà qualcosa di più sulle reali potenzialità della formazione allestita nel corso dell'estate da Mike Arcieri.

La Fortitudo che domenica alle 18 arriva sul parquet del PalaRubini è senza dubbio la peggior avversaria che Trieste poteva trovare sulla sua strada. Squadra in salute e in grande fiducia, guidata da un coach navigato come Attilio Caja che a Trieste, nel corso degli ultimi anni, ha spesso e volentieri banchettato facendo leva sulla capacità di ingabbiare il gioco biancorosso grazie alle riconosciute alchimie difensiva.

Per una squadra ancora alla ricerca di una precisa identità, un gran brutto cliente da affrontare in un match che ha un solo risultato possibile. Trieste deve vincere per non perdere ulteriore terreno dalla vetta anche alla luce di un calendario tutt'altro che in discesa. Il momento, complice la perdurante assenza di Ariel Filloy, non è dei più semplici da gestire.

A Cento, nei momenti caldi della partita, sono mancati leadership e regia, con alcune palle sanguinose palle perse che, nei supplementari, sono costate un'evitabile sconfitta. Christian continua a considerare Brooks un play-maker sacrificando sull'altare dei minuti da concedere al suo straniero la leadership di due giocatori che creatori di gioco lo sono davvero.

Ruzzier si sta spersonalizzando, Bossi fatica a trovare minuti e vederlo giostrare quasi esclusivamente da guardia è un delitto. Ripartire da alcune certezze come quelle che i due giocatori made in Trieste sono in grado di offrire può essere un buon punti di partenza per affrontare le prossime gare con attitudine vincente.

Il programma: Nardò- Assigeco Piacenza (domani ore 17, arbitri Moretti, Attard, D'amato), Umana Chiusi- Sella Cento (domani ore 18, arbitri Radaelli, Capurro, Praticò), Apu Old WIld West Udine- Gesteco Cividale (domani ore 18, arbitri Caforio, Tirozzi, Maschietto), Pallacanestro Trieste- Flats Service Bologna (domani ore 18, arbitri Rudellat, Cappello, Tarascio), Abribertocchi Orzinuovi- Tezenis Verona (domani ore 18, arbitri Pecorella, Lupelli, Picchi), Unieuro Forlì- Riviera Banca Rimini (domani ore 18, arbitri Boscolo, De Biase, Almerigogna).

La classifica: Flats Service Bologna 8, Pallacanestro Trieste, Unieuro Forlì, Apu Old WIld West Udine, Assigeco Piacenza 6, Sella Cento, Tezenis Verona, Gesteco Cividale 4, Agribertocchi Orzinuovi, Riviera Banca Rimini 2, Nardò, Umana Chiusi 0.