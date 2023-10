Le Orchette divorano il Cosenza: 16-5, cinquina di Gragnolati

TRIESTE Con lo show di Gragnolati ed una pioggia implacabile di gol la Pallanuoto Trieste femminile cavalca l’onda della quarta giornata di Serie A1, batte Cosenza 16-5, mantiene l’imbattibilità casalinga e si prepara nel migliore dei modi all’impegno di questo sabato in Euro Cup.

Quella della Bianchi è normale amministrazione per le ragazze di Paolo Zizza, capaci di un palleggio paziente che alla lunga ha sfiancato le avversarie, provate da una rosa corta che ne ha affrettato la resa. Il resto lo fa Gragnolati: asso pigliatutto della formazione rosalabardata che con i 5 gol prenota il secondo posto delle giuliane, ora a quota 9 assieme a Roma, Padova e Rapallo e a –3 dall’Orizzonte capolista.

Le calottine griffate Samer & Co. Shipping si scaldano con il passare dei minuti perfezionando a suon di tiri la confidenza con lo specchio della porta.

Il primo break della partita se lo intesta Gragnolati che realizza il rigore dell’1-0 e poco dopo trasforma in gol il filtrante di Riccioli. Il 3-0 arriva dalla conclusione di Zizza, brava ad accompagnare lo strappo di Cergol sulla corsia di destra per poi ribadire prepotentemente in rete. Dall’altra parte Malluzzo trova il 3-1 prima di un secondo periodo straripante per le padrone di casa. Vukovic e Cergol si assicurano la giusta distanza con le avversarie, che si affidano all’individualità di Ciudad. Gragnolati strappa un pallone a Melluzzo e fa 6-2 cui risponde la sola Nisticò prima dell’8-3 firmato Gragnolati e Cordovani.

Al cambio campo il Cosenza si dissolve sotto l’effervescenza triestina: Klatowski, De March e ancora Cergol dilagano sul tabellino dove c’è spazio per la sassata di un’intramontabile Ciudad, il destro violento di Gragnolati ed il 12-5 di Morrone.

L’ultimo quarto è una passerella defaticante verso l’Europa: Klatowski e Cergol confezionano la tripletta personale e Colletta si iscrive alla festa.

Tra circa 48 ore Trieste ritornerà alla Bianchi per affrontare il Grand Nancy: sirena d’inizio alle 18. 30.