Pallacanestro Trieste, a Cento comincia la fase più tosta, Christian: «Entusiasta del gruppo, cresciamo»

TRIESTE Dopo le tre vittorie consecutive che sono valse il primato in coabitazione con la Fortitudo Bologna, oggi comincia la fase più impegnativa del girone d’andata della Pallacanestro Trieste. Alle 18 palla a due a Cento contro una squadra dal rendimento alterno ma con un organico di qualità e che ha bisogno di tenere a distanza le ultime della classifica. Intendiamoci, soppesando i roster Trieste vale comunque il pronostico ma è una trasferta di quelle da trattare con riguardo e sarà fondamentale trovare quella continuità nell’arco dell’incontro che finora è mancata. Mussini e compagnia non lascerebbero facilmente impuniti eventuali black-out.

I DUBBI Trieste parte con due punti interrogativi, Campogrande (che ha rimediato una slogatura a una caviglia durante la gara casalinga con Nardò) e Filloy, inutilizzato nelle ultime due prove. Da parte biancorossa nessuna comunicazione ufficiale, il più in dubbio dovrebbe essere l’esterno romano mentre per Filloy, allenatosi parzialmente, si deciderà in extremis. Pare di capire che non ci sia l’intenzione di forzare l’impiego di giocatori non al top per evitare ulteriori complicazioni.

IL COACH Nell’analisi pre-gara coach Jamion Christian si dichiara «entusiasta della squadra per come abbiamo iniziato l'anno. Il motto con cui abbiamo iniziato è stato: iniziare veloci e finire più forti. Giocare contro Cento è un'opportunità per confrontarci e verificare i nostri miglioramenti. Ci stiamo concentrando molto sull'attitudine a essere competitivi e connessi soprattutto in difesa ma anche in attacco attraverso scelte migliori. Abbiamo segnato 96 punti l'ultima volta, lo possiamo fare perché abbiamo talento ma per battere le migliori il nostro attacco deve continuare a crescere». E in attesa di affrontare la tradizionale bestia nera Caja con la sua Effe Christian si concentra sulla difesa di Cento: «È molto forte in difesa. Ha un grande equilibrio, esperienza e in attacco muove bene la palla».

PROGRAMMA La giornata potrebbe cominciare a dividere in due tronconi la classifica: l’altra capolista Fortitudo Bologna è a Nardò mentre Udine riceve Chiusi da favorita. Scontro diretto a Piacenza tra i locali e Cividale entrambi a quota 4. Alle 18: Assigeco Piacenza-Gesteco Cividale, RivieraBanca Rimini-Tezenis Verona, Sella Cento-Pallacanestro Trieste, Old Wild West Udine-Umana Chiusi. Ore 20.30: Hdl Nardò-Flats Service Fortitudo Bologna. Ore 20.45: Unieuro Forlì-Agribertocchi Orzinuovi. Classifica: Trieste, Fortitudo 6, Verona, Udine, Forlì, Cividale, Piacenza 4, Orzinuovi, Cento 2, Rimini, Nardò, Chiusi 0. Nel girone verde oggi Vigevano-Urania Milano, Torino-Treviglio (il big-match della giornata), Rieti-Latina, Trapani-Cremona e domani Cantù-Luiss Roma. In classifica guida solitaria Trapani.