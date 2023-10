Da Miramare a San Giusto arriva la “Corsa dei Castelli”: le limitazioni al traffico

TRIESTE È il giorno della Joma Corsa dei Castelli. Si corre oggi, 15 ottobre, la settima edizione della manifestazione nata da un’idea dell’ex azzurro Michele Gamba e curata dall’Asd Promorun in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione Fvg.

L’edizione 2023 si candida ad essere un’edizione da ricordare per almeno due validi motivi: la prima edizione della sfida tra rappresentative nazionali Under 23 e la presenza nella prova competitiva di un autentico fuoriclasse.

Da Miramare a San Giusto, va in scena a Trieste la "Corsa dei Castelli"

Al via infatti c’è l’etiope Muktar Edris - presentato ieri insieme agli altri top runner - che nel suo ricchissimo palmares vanta anche due titoli mondiali sui 5mila metri nel 2017 e nel 2019. Sarà lui l’attrazione della gara competitiva di 10 chilometri che come sempre unisce il Castello di Miramare a quello di San Giusto. Alla gara compettiva si affianca la non competitiva Ten mentre la Family Run prevede otto chilometri di tracciato, senza gli ultimi duemila metri che presentano il tratto più severo del percorso con l’ascesa verso San Giusto. Lo scopo della Family del resto è di l'obiettivo di diffondere la cultura dello sport come abitudine per il benessere psico-fisico. Il via verrà darto alle 10.

Dieci minuti prima invece, ma sullo stesso tracciato della competitiva, scatterà la prima International Road Race Running Match U23 10k, gara per nazionali Under 23 inserita nel calendario di World Athletics nonché prima tappa di avvicinamento agli Europei di Roma 2024 che vedrà la partecipazione di Italia, Francia, Grecia e Svizzera.

GENEROSITÀ La "Corsa dei Castelli" è anche solidarietà, come ha sottolineato nella presentazione la presidente di Asd Promorun Silvia Gianardi. «Anche quest'anno continua la collaborazione con la Fondazione Burlo Garofolo con l'importante obiettivo di permettere al reparto di rianimazione dell'ospedale infantile di dotarsi di Resusci Junior, un dispositivo di grande utilità per l'esercitazione nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare».

LIMITAZIONI AL TRAFFICO Per consentire la gara sono previste limitazioni al traffico. Divieto di sosta e di fermata fino alle 14 da Miramare a piazza della Libertà sul lato dei numeri civici pari; da piazza Libertà a corso Cavour lungo la semicarreggiata a mare; Rive, via del Mercato vecchio; corso Italia fino a largo Riborgo, piazza Benco, via del Monte, via Capitolina; piazza della Cattedrale.

Divieto di transito fino alle 14 S.Croce-Costiera, viale Miramare con un senso unico di marcia verso Sistiana, p. Libertà, v. Pauliana, v. Valdirivo, corso Cavour, Rive. Divieto di transito dalle 10 alle 12 in v. del Monte, Capitolina, p. Cattedrale, Donota, v. del Seminario, piazza S.Cipriano, v. Cattedrale, v. Castello, v.Caboro, Grossi, largo Riborgo. Restringimento di carreggiata fino alle 14 in corso Italia da via Roma a piazza Benco. —