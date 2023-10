Pallanuoto, doppia trasferta per Trieste sognando ancora la vetta

TRIESTE Non c’è bisogno di un metronomo per scandire il rimo della Pallanuoto Trieste, che più che un blues è un rap di quelli piuttosto spinti.

Non c’è un attimo di sosta sul calendario di “orchi” ed orchette, impegnati lontano dalla “Bianchi” in un altro turno di quel tornado di appuntamenti che è la A1.

Alle 15.30 le ragazze di Zizza, reduci dall’esaltante risultato a Padova, faranno visita al Rapallo per portare a tre la striscia di successi consecutivi; Petronio e compagni saranno invece a Bologna, nella casa della De Akker per la quarta giornata che avrà inizio alle 18.30.

Bettini e i suoi hanno appena difeso la Bianchi dalle insidie del Quinto e proveranno in tutti i modi a mantenere l’attuale primato in classifica, condiviso con i coinquilini Pro Recco e Telimar, gli unici ancora imbattuti assieme agli alabardati.

I felsinei sono una squadra attrezzata che quest’anno può contare sull’azzurro campione del mondo Stefano Luongo, già a quota sette nella classifica marcatori. In questa stagione hanno già fermato l’Ortigia con il 12-12 all’esordio e proprio Trieste in Coppa Italia grazie al pokerissimo di Camilleri (finì 14-14 nemmeno un mese fa). In largo Irneri c’è fiducia per il costante recupero di Buljubasic dopo lo sprazzo di gara ed il gol contro Genova ed è l’ora del debutto in campionato di Mezzarobba, ritardato causa squalifica.

«Siamo finalmente al completo – ha sottolineato Bettini che può risparmiare qualche prezioso minuto in più ai suoi – Affrontiamo la De Akker senza poterci permettere passi falsi. Per vincere ci servirà pazienza, controllo del gioco e soprattutto non pensare troppo all’impegno di Euro Cup della prossima settimana. La priorità adesso è quella di rimanere in vetta».

La classifica: Pro Recco, Telimar e Pallanuoto Trieste 9; Ortigia 7; Astra Roma e Rn Savona 6; De Akker Bologna 4; Catania, An Brescia, Quinto e Vis Nova 3; Salerno, Posillipo e Camogli 0.

ORCHETTE Le orchette sono invece pronte per il terzo turno in campionato, esaltate dal momento prolifico che ha permesso di ammaestrare con dimestichezza i recenti impegni. Rapallo tuttavia è un altro scoglio sulla rotta delle calottine griffate Samer & Co. Shipping: nelle prime due giornate le liguri hanno stravinto il derby con il Bogliasco per poi capitolare in casa contro il Catania dopo aver letteralmente offerto il primo tempo. Una lezione che coach Antonucci non ha intenzione di replicare. «Vasca difficile – ha analizzato Zizza – ci troveremo contro giocatrici di esperienza e qualità. Sarà un’altra battaglia, non c’è dubbio. Noi stiamo bene e siamo in crescita; sfide come queste possono aumentare la consapevolezza nei nostri mezzi a patto di migliorare sotto alcuni aspetti».

La classifica: Ekipe Orizzonte, Sis Roma e Pallanuoto Trieste 6; Rapallo, Plebiscito Padova, Brizz Nuoto e Cosenza 3; Locatelli, Bogliasco e Como Nuoto 0.