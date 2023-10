Boxe Francese Trieste, medaglie mondiali e successi con il sostegno dello sponsor osè

La società gareggia con il marchio “Escort Advisor”. Il coach: «Ciò che conta per noi è che grazie a questo partner stiamo crescendo di anno in anno, mentre per istituzioni come il Comune oppure il Coni, tanto per citarne due, noi non esistiamo»

Francesco D. Severi