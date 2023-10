La Triestina insegue ma riprende il Renate con un gol all’olandese

Renate-Triestina 1-1

Marcatori:. pt 9’ Bianchimano; st 43’ Redan

MEDA La Triestina straripante del match vinto con il Mantova non appare al Città di Meda. Normale, perché ogni partita fa storia a sè, le tossine nelle gambe e nella mente si accuulano e anche i chilometri in pullman. Però contro un Renate ben predisposto dall’ottimo Pavanel si vede un’altra Triestina.

Quella che, nonostante la fatica, proprio nel momento in cui sembra che la vittoria (non meritata al 100% ma legittima) dei padroni di casa sia nelle loro tasche con il gol in apertura di Bianchimano, tira fuori il guizzo decisivo. Lo confezionano i due giovani olandesi entrati da poco: El Azrak rifinisce, Redan di testa la mette nel sette al 43’. E così la Triestina di Tesser mette un mattoncino (primo pari) a quella continuità di risultati necessaria per una squadra con traguardi ambiziosi.

APPROCCIO LENTO Se la Triestina una settimana fa aveva entusiasmato per la caapacità di pressare alto l’avversario stavolta ci riesce molto meno. Pavanel, da allenatore esperto non costruisce dal basso, e toglie punti di riferimento. Eppure è l’Unione che potrebbe sbloccare al 3’ con azione manovrata Lescano-Finotto-D’Urso con conclusione di quest’ultimo a lato.

LO SVANTAGGIO Tesser conferma in pratica l’undici iniziale che ha battuto il Mantova. A destra Sorrentino mette in difficoltà Pavlev (ammonizione quasi immediata) ma anche Rolando sull’altro lato crea apprensione. Ma è la difesa molle dell’Unione a favorire il vantaggio lombardo. Bianchimano entra in area come nel burro al 9’, e il gol è servito. Per una decina di minuti l’Unione resta imbirgliata e il Renate potrebbe passare altre due volte con Garretto e Sorrentino (passato centrale dopo l’uscita di Bianchimano) ma ci pensa Matosevic.

LA REAZIONE Il ritmo e l’intensità degli alabardati non sono quelli dei giorni migliori ma la Triestina riesce a prendere campo grazie soprattutto alle giocate dei suoi attaccanti. Lescano prima libera Finotto la cui conclusione da sinistra è deviata in angolo e poi si mette in proprio ma l’uscita di Fallani è efficace.

IL MOMENTO MIGLIORE L’Unione e in particolare i centrocampisti sono imprecisi. Correia fa il compitino, Vallocchia è irriconoscibile, un po’ meglio Lescano. Il pallino nel finale di frazione lo tiene comunque l’Unione. Anzi al 45’ Finotto non sfrutta al meglio una ripartenza fulminea. Anche a inizio ripresa la Triestina parte benino. Pavlev va a fare la doccia ed entra Germano a dare più consistenza alla destra.

L’ARROCCO Gli uomini di Tesser menano le danze, mentre il Renate fa grande densità a centrocampo tessendo una ragnatela attorno a Correia e D’Urso. Il risultato è che l’Unione insiste sui lanci lunghi, spesso impreciso, verso Lescano e Finotto e non riesce a dare continuità all’azione offensiva. Continuità spezzata dalla fastidiosa ma comprensibile tendenza a perdere tempo dei padroni di casa.

CAMBI VINCENTI Tesser prima inserisce Ciofani per Vallocchia, riportando Germano al ruolo di mezzala. Redan prende il posto di Finotto e alla mezzora il tecnico si gioca il tutto per tutto. Adorante si mette davanti e in mediana restano solo Germano e Correia, mentre El Azrak avvicenda D’Urso. Pavanel mette cinque uomini in difesa ma la vivacità del rifinitore olandese fa la differenza. Adorante innesca El Azrak che trova a destra un pertugio e uno splenido cross per l’amico Redan. Il colpo di testa dell’attaccante (ancora acciaccatto) si infila nell’angolino alto. L’incornata dell’olandese sancisce un pareggio giusto. Pavanel si prende i cori e gli applausi dei triestini. I valori umani non non si dimenticano. I valori tecnici in campo della Triestina ci sono ma sono ancora da affinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA