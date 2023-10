Euro Cup in salita: Pallanuoto Trieste all’esordio cade in Montenegro contro il Primorac

TRIESTE Una sconfitta di misura tradisce la Pallanuoto Trieste al debutto dei gironi di Euro Cup.

In Montenegro sorride solamente il Primorac Kotor che vince 9-8 e si prende il lusso di nuotare per buona parte della gara con il doppio vantaggio sugli alabardati, rei di aver premuto troppo tardi sull’acceleratore offrendo generosamente il fianco nella prima metà di gioco.

Nel quarto d’ora iniziale i padroni di casa si intestano quanto basta per mettersi davanti agli avversari e rimanere sulla corsia di sorpasso senza lasciare margini di manovra alla formazione ospite che, va detto, avrebbe fatto a pugni con il cronometro pur di completare la rimonta.

Una Trieste bella a metà recupera Buljubasic e Mezzarobba, assenti però sul tabellino dei marcatori dove finiscono le doppiette di capitan Petronio, Valentino e Bini, oltre ai gol di Dasic e Razzi.

A dare il benvenuto alla squadra di Bettini è Gopcevic, subito rincorso da Petronio che pareggia anche il 2-1 di Stanojevic. A 42 secondi dalla prima sirena Vico beffa Oliva siglando il 3-2. Markovic, in avvio di secondo quarto, allunga il divario per la squadra di Maslovar, quindi Razzi fa 4-3 prima del break assordante dei bianchi, due volte in rete con Mrsic e una con Cetkovic fino a brindare al massimo vantaggio un attimo prima del cambio campo (7-3). Servono poco meno di tre minuti a Bini per iniziare a ricucire lo strappo, seguito da Valentino che in superiorità numerica riporta Trieste sul -2. A rovinare la risalita dei muli ci pensa Stanojevic che rimette i suoi a +3 regalando un ultimo quarto incandescente. Beneficiando dell’uomo in più, Dasic rimette in scia le calottine giuliane, incoraggiate dal secondo gol di Valentino, finalizzatore di un’azione insistita sulla sinistra fino a trovare l’8-7. La speranza dura meno dell’esultanza perché dall’altra parte capitan Gopcevic rovina ancora una volta i piani avversari.

All’ultimo giro di orologio Bini riesce a mettere in porta il 9-8 che precipita in avanti la squadra griffata Samer & Co. Shipping: si procede con uno sguardo al cronometro una bracciata alla volta; l’ultima è di Valentino che dalla distanza prova l’eurogol sul quale si avventa Kralj catturando un pallone da tre punti.

Già questo mercoledì a Trieste arriva il Quinto Genova (si inizia alle 20) mentre il 19 ottobre gli alabardati torneranno in Euro Cup per affrontare l’Ortigia Siracusa (che ieri ha superato il Panionios), questa volta con il favore del pubblico di casa.