Nella terza edizione della Corsa dei vigneti Luka Gergolet e Chiara Scapin i più veloci

TRIESTE. Sono stati 86 i protagonisti della terza edizione della Corsa tra i vigneti, la kermesse podistica organizzata nel territorio comunale di Duino Aurisina da Burjasport in collaborazione con Vigred e Zkb.

Su un percorso sterrato i partecipanti si sono cimentati su una distanza di 5 km, con un dislivello pari a 70 metri, un anello architettato ad hoc per godere del panorama dei celebri vigneti carsolini di produttori del calibro di Lupinc, Zidarich, Skerk e Kante con partenza e arrivo nel parco ricreativo di Prepotto.

A livello maschile la gara è stata vinta da Luka Gergolet con il tempo di 19.25. Tra le donne vittoria per Chiara Scapin in 23.55.

La classifica maschile: Luka Gergolet, Dejan Bacicchi, Matteo Gerli; Marco Spangaro, Martin Codiglia, Peter Antoni, Goran Kerpan, Cristian Dazzara, Paolo Dazzara, Massimiliano Fummis, David Doles, Emil Sancin, Luca Zingone, Nicolas Piva, Gregor Kosuta, Kevin Zenic, Claudio Barbarotto, Igor Ghezzo, Riccardo Tosques, Sebastijan Pečar, Giovanni Latona, Aleksander Prodan, Enio Druscovich, Alessandro Genzo, Marko Križmančič, Ruben Levi, Sandro Gerchi, Andrea Bincoletto, Saša Leghiša, Robert Zenic, Paolo Muggia, Ilija Ota, Luca Zappaterra, Davide Moratto, Cosmas Cosmidis, Stefano Taučar, Adam Chtoui, Carlo Stanovic.

La classifica femminile: Chiara Sepin, Nicole Bubbini, Fabrizia Salvi; Francesca Roncelli, Barbara Ban, Veronika Prasselli, Katerina Jazbec, Tanja Bratos, Katja Tercelj, Giulia StincardinI, Elisa Braiuco, Barbara Desiante, Beatrice Maccagnan, Miriel Mazzurco, Antonella Merli, Stefanie Lange, Veronika Danev, Tanja Blasina, Mirella Rasman, Angelina Spera, Aleksandra Zenic, Rebecca Gerchi, Nina Dazzara, Jana Skerk, Johana Pečar, Caterina Cabrelli, Jagoda Castellani, Tina Klun, Roberta Rosson, Barbara Vidmar, Laura Piazzi, Ingrid Tedisko, Emma Marcolin, Tjaša Svara, Simonetta Aere, Kristian Žerjal, Sara Žerjal, Petra Sosič, Gaja Rebula, Marina Rasman, Petra Purič, Lara Rebula, Jasmin Pečar, Anna Giulianini, Martina Petelin, Tiziana Marcucci.