“Triple di cuore”: la nuova campagna di beneficenza della Pallacanestro Trieste

TRIESTE La Pallacanestro Trieste lancia l’iniziativa di beneficenza, "Triple di Cuore": la società donerà 2 euro per ogni tiro da tre segnato dalla squadra durante la stagione sportiva.

I fondi raccolti attraverso "Triple di Cuore" saranno devoluti a tre importanti cause locali: l'Irccs materno infantile Burlo Garofolo, per l'acquisto di apparecchiature mediche, l'Associazione "Calicanto", con il suo progetto "Calicanto per i giovani" e l'Associazione "Un Canestro per Te", che sta raccogliendo fondi per la costruzione di una rampa di accesso all'abitazione di un ragazzo rimasto tetraplegico a causa di un incidente domestico.

"Pallacanestro Trieste mira a fare la differenza nella comunità, contribuendo in modo tangibile a migliorare la vita di coloro che ne hanno più bisogno – si legge sul sito -. La Pallacanestro Trieste è entusiasta di poter svolgere un ruolo attivo nella comunità locale e di ispirare altri a fare lo stesso. "Triple di Cuore" non è solo una campagna di beneficenza, ma un invito a tutti i nostri tifosi e alle realtà locali a unirsi a noi in questo sforzo collettivo. Chiunque appartenga alla grande famiglia biancorossa può prendere parte a questa iniziativa. Ogni tiro da tre segnato sarà un passo avanti nella realizzazione di un impatto positivo nella nostra comunità”.