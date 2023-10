Sci, la medaglia d’argento olimpica Puchner a Trieste

TRIESTE. Uno scatto fotografico sul molo Audace, con vista sul municipio di piazza Unità.

Così Mirjam Puchner, talento della nazionale di sci alpino austriaca, si è immortalata nella giornata odierna di domenica primo ottobre a Trieste.

La medaglia d’argento nel SuperG di Pechino 2022 è nel capoluogo regionale in visita turistica in attesa di tornare a sciare per iniziare la nuova stagione agonistica del Circo Bianco.