Calcio “Senza Confini”, la Figc Fvg ospite della Federazione slovena

TRIESTE. Nuovo step internazionale per il comitato regionale della Figc coinvolto in “Senza Confini”, il progetto teso a promuovere l’attività e gli interscambi a livello giovanile. Dopo essere stato in Austria ospite della federazione carinziana, domenica 2 ottobre alle 11 a Capodistria il presidente della Federcalcio Fvg Ermes Canciani, assieme al consigliere Domenico Nicodemo e ai rappresentanti della delegazione di Trieste Antonio Podgornik e Roberto Cheber, incontrerà i vertici sloveni rappresentati da Borut Knafelc, Robi Fonovic e Davor Tomljanovic.

«L’obbiettivo e fortificare l’unione di tre popoli che sovente si incontrano, in quello che è un magico incrocio di storia, lingua e tradizione, che ora deve sfociare in qualcosa di pratico. Si lavorerà – racconta Canciani – all’idea di istituire un progetto solido ma, soprattutto, per un immediato approntamento di desideri e obiettivi. Con il comune denominatore da ricercare nella parola “ragazzi”, con manifestazioni riservate ai settori giovanili, itineranti, da calendarizzare ed alternare nei tre Paesi. È un progetto al quale teniamo molto – prosegue Canciani – convinti che per questi tre Paesi non possa esistere la parola confine. Vogliamo che i nostri ragazzi crescano sapendo che Austria e Slovenia sono Paesi amici».