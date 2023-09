La velista Francesca Clapcich in visita al Piccolo: «Un’emozione riabbracciare la mia città»

TRIESTE. «Che giornata fantastica. Temperatura ideale, sole e il giusto vento: metterei la firma per avere un meteo così in occasione della Barcolana».

Reduce dal lungo viaggio aereo Salt Lake City-Venezia la fuoriclasse della vela mondiale Francesca Clapcich è tornata a riassaporare la sua amata Trieste.

Francesca Clapcich, il redattore Riccardo Tosques e la direttrice Roberta Giani (Foto Lasorte)

«Per motivi di lavoro e logistici da quando cinque anni fa mi sono trasferita nello Utah, non riesco a tornarci molto spesso, però Trieste rimane sempre la mia città. Qui ci sono le mie radici, abita mamma Adriana, la mia più grande fan, e qui ritrovo i miei cugini e i miei amici di sempre», racconta Francesca, scelta come ambasciatrice di Women in Sailing by Generali in occasione della Barcolana numero 55.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 27 settembre, tra un impegno e l’altro, la velista triestina ha fatto visita alla redazione del quotidiano Il Piccolo venendo accolta dalla direttrice Roberta Giani e dal redattore sportivo Riccardo Tosques.

Un momento per raccontare l’evoluzione della sua vita, a partire dal matrimonio con la velista nonché responsabile della squadra olimpica statunitense Sally Barkow, madre della loro bambina, Harriet Emilia, nata nel giugno del 2022. Un nome non casuale quello scelto per la primogenita: «Harriet ci piaceva molto come nome, mentre Emilia è un omaggio al nome della mia nonna paterna».

Radici forti quelle di Francesca, che rinsalda la triestinità di una manifestazione di respiro internazionale che domenica 7 ottobre spera di poter contare ancora su questo dolce clima postestivo.